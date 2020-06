Los 14 casos más recientes de violencia de género en el fútbol argentino

En lo que va de 2020 ya se registraron al menos tres denuncias contra futbolistas: Sebastián Villa, Ernesto Farías y Miguel Brizuela, los acusados.

La denuncia por violencia de género contra el defensor de Vélez Miguel Brizuela no es la primera que ocurre dentro del ámbito del fútbol argentino. De hecho, es la tercera de esa índole sólo en lo que va de 2020: previamente habían sido acusados Sebastián Villa y el exjugador Ernesto Farías. Sin dudas, no es una casualidad: en el último tiempo, de la mano de la aparición del movimiento #NiUnaMenos y del crecimiento de los feminismos, se destapó un velo que se había mantenido cubierto durante demasiado tiempo. Así como en el resto de la sociedad, la violencia de género ya existía en el mundo de la pelota. Ahora sólo se está haciendo visible.

Mientras la mayoría de los clubes todavía no se hace cargo de la problemática y apenas cinco de los 24 clubes de Primera División cuentan con protocolos para abordar situaciones de violencia de género, en los últimos seis años se registraron al menos otras 11 denuncias contra futbolistas por parte de parejas o ex parejas, además de las tres de 2020.

A continuación, un repaso por cada uno de los casos.

MIGUEL BRIZUELA

El domingo 14 de junio, la madre de Melina Neto anunció a través de las redes sociales que su hija había denunciado penalmente al defensor de Vélez por haberla agredido físicamente en la noche del sábado 13. La mujer, además, relató que no era la primera vez que ocurría un hecho similar por parte del futbolista, que habitualmente juega en la Reserva pero ya debutó en Primera: "Ya había habido maltratos anterior a este hecho, sumados a un maltrato psicológico y verbal de meses". Tras la acusación, el club de Liniers activó su protocolo contra la violencia de género y se puso a disposición de la Justicia.

ERNESTO FARÍAS

El Tecla, que ya está retirado y actualmente trabaja en las Inferiores de River, fue denunciado el pasado 7 de junio por parte de una trabajadora sexual, de nombre Nadia: "Me quiso matar", describió la mujer en declaraciones televisivas. Según la acusación de la mujer, Farías y un amigo contrataron a ella junto a otra joven para una "fiesta" en su departamento de La Plata, se produjo una discusión por dinero y el exdelantero se puso violento: "Me agarró del cuello y me amenazó con un vidrio roto". A pesar de la gravedad de las acusaciones, la mujer finalmente decidió no avanzar con la causa a pedido de su familia, aunque trascendió que hubo un acuerdo económico extrajudicial.

SEBASTIÁN VILLA

Daniela Cortés denunció al delantero de Boca, que en ese momento era su pareja, el 27 de abril de este año a través de un fuerte posteo en su cuenta de Instagram, en el que relató los maltratos sufridos por parte del futbolista y mostró imágenes de los cortes y moretones que le produjeron los golpes recibidos. Tres días después, la joven ratificó sus dichos a través de una presentación penal en un juzgado de Esteban Echeverría y la causa comenzó a avanzar en la Justicia. Posteriormente a la denuncia, Cortés aseguró que algunos meses atrás perdió un embarazo a causa de los golpes del colombiano y se divulgaron algunas conversaciones de WhatsApp que comprometen la situación del futbolista.

JONATAN CRISTALDO

El delantero de Racing fue denunciado ante la Justicia a fines de noviembre de 2019 por Morella de Las Heras, su esposa y madre de sus dos hijos. Además de la presentación judicial, la mujer difundió un video en redes sociales en el que se le veían hematomas en el rostro y acusaba al jugador de golpearla y arrastrarla por el suelo. Tras la denuncia, a Cristaldo se le aplicó una restricción perimetral y fue separado del plantel de la Academia durante cinco días. Sin embargo, cumplido ese plazo se reincorporó al grupo y volvió a ser tenido en consideración sin consecuencia alguna.

LUCAS MANCINELLI

El defensor de Patronato fue denunciado por su pareja el 30 de septiembre de 2019 y se le abrió una causa por "lesiones en contexto de violencia de género", que incluyó una orden de alejamiento. Cuando trascendió el caso, el club entrerriano emitió un escueto comunicado en el que informaba que el futbolista quedaba licenciado "por motivos personales", pero finalmente, ante el avance de la causa, los dirigentes decidieron rescindirle el contrato. Sin restricciones por parte de la Justicia, Mancinelli se fue a jugar a Deportivo Cuenca de .

LAUTARO ACOSTA

El delantero de fue denunciado por su ex pareja, Ludmila Isabella, el 31 de mayo de 2019. La mujer acompañó su presentación en la Justicia con una serie de posteos en redes sociales en los que relató las "agresiones físicas y verbales y maltrato psicológico" que sufrió por parte del futbolista, de quien se había separado poco tiempo después del nacimiento del primer hijo de la pareja. "Tengo pesadillas por todos los hechos violentos que padecí", relató Isabella. El jugador no sufrió consecuencias judiciales ni tuvo ningún tipo de represalia por parte del club.

HERNÁN TIFNER

El mediocampista de Gimnasia fue denunciado el 1° de febrero de 2019 por su ex pareja, quien lo acusó de comportamientos violentos y amenazas y acompañó la presentación judicial con un video en el que se veía al jugador rayándole el auto con una piedra. Cuando se conoció el caso, el club platense decidió separar a Tifner del plantel y emitió un comunicado en el que informaba que se evaluarían "los pasos a seguir". Tras la denuncia, el cordobés aseguró: "Admito mi error. Fue una situación violenta, pero no diría que es violencia de género". Finalmente, Tifner rescindió su contrato con el Lobo a mediados de ese año y pasó a Las Heras, del Federal A.

RAFAEL SANTOS BORRÉ

El delantero de River fue denunciado por violencia física en abril de 2018 por la piloto Romina Elizabet Ré. El caso se conoció recién cuatro meses después, cuando la causa ya había sido archivada luego de que la denunciante no se presentara a declarar en reiteradas ocasiones. Según trascendió, las partes llegaron a un acuerdo extrajudicial y el colombiano no recibió ningún tipo de sanción por parte del club.

FERNANDO TOBIO

El defensor no recibió una denuncia en la Justicia, pero el 19 de enero de 2018 se viralizó un video (grabado la noche anterior) en el que se lo veía golpeando a una mujer y a un hombre a la salida de un bar en Rosario. Tras el hecho, decidió aplicarle una multa al jugador -cuyo monto fue destinado a acciones para la prevención de la violencia de género-, organizó una charla para todo el plantel para explicar los lineamientos del club en cuestiones de género y se puso al disposición del Instituto de la Mujer de la ciudad para organizar acciones conjuntas. Tobio pidió disculpas por lo ocurrido y ratificó su compromiso en la lucha contra la violencia de género.

EDWIN CARDONA, FRANK FABRA Y WILMAR BARRIOS

En uno de los casos más mediáticos de los últimos tiempos, en enero de 2018 los tres colombianos de Boca fueron denunciados por dos mujeres ante la Prefectura por "abuso sexual, lesiones leves y amenazas", tras una fiesta privada en un departamento de Puerto Madero. Si bien en un primer momento los tres fueron separados del plantel y su situación parecía empezar a complicarse luego de que se conocieran audios en los que ofrecían dinero a las mujeres a cambio de que mantuvieran el silencio, finalmente las dos víctimas retiraron las acusaciones y Cardona, Barrios y Fabra fueron sobreseídos. Según trascendió hubo un acuerdo extrajudicial entre las partes.

RICARDO CENTURIÓN

El actual jugador de Vélez fue denunciado en mayo de 2017 por su pareja de ese momento, Melisa Tozzi, quien lo acusó de "violencia verbal y física". El entonces atacante de Boca recibió una restricción perimetral, pero no tuvo sanción alguna por parte del club. Finalmente, la causa fue archivada, aunque cuando este año firmó para el Fortín, el área de género del conjunto de Liniers impulsó la inclusión de una cláusula en su contrato que establece que ante un caso de violencia de género le será rescindido el vínculo.

RENZO SARAVIA

El lateral de la Selección argentina fue denunciado en 2016 por su expareja, Camila Guevara, quien en las redes sociales lo acusó violencia física y verbal y de abandonar a su bebé para irse de vacaciones con otra mujer. El defensor, por ese entonces en de Córdoba, replicó a las acusaciones con una denuncia en la Justicia y aseguró que Guevara tenía una orden de restricción vigente que le impedía acercarse a su familia.

AGUSTÍN ROSSI

El actual arquero de Lanús fue denunciado por su expareja, Bárbara Segovia, en octubre de 2016, aunque el caso recién tomó trascendencia pública en enero de 2017, cuando se convirtió en refuerzo de Boca. A través de un posteo en Facebook, Segovia contó las agresiones que recibió por parte del futbolista y mostró imágenes de sus moretones y capturas de distintas charlas de WhatsApp en las que Rossi admitía haberla golpeado. En el texto, la mujer también reveló que cuando quiso hacer la denuncia policial, en la comisaría de City Bell se la rechazaron: "Vos sabés que esto es difícil porque es jugador de acá" (por , club del que surgió el arquero). En 2019, Minesotta United de la descartó la contratación de Rossi por este hecho, que había generado indignación entre sus hinchas.

ALEXIS ZÁRATE

El del defensor es el único caso reciente en el que se llegó a una condena: en septiembre de 2017 Zárate fue hallado culpable del abuso sexual agravado de Giuliana Peralta, ocurrido el 16 de marzo de 2014. Según quedó probado en la causa, el entonces jugador de Independiente violó a Peralta mientras ella dormía junto a quien era su novio, Martín Benítez. Desde el momento de la denuncia, Zárate siguió con su carrera de futbolista con normalidad y sólo después de que se conoció el fallo, Temperley (que lo había incorporado en 2016, con el proceso judicial ya en marcha) decidió separarlo del plantel, aunque recién le rescindió el contrato cinco meses después. Ya condenado en primera instancia, el lateral se fue a jugar al fútbol de Letonia, pero debió regresar al país por orden de la Justicia. En diciembre del año pasado, la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires ratificó el fallo de la cámara, pero Zárate todavía continúa en libertad porque el fiscal nunca pidió su detención y todavía puede apelar ante la Corte Suprema de la Nación.