Loren no piensa en salir del Betis y quiere convencer Pellegrini para quedarse

El delantero es consciente de que ha tenido poco protagonismo pero espera cambiar la opinión del técnico y sólo saldría si le llega una gran oferta.

La ilusión que supone regresar a Europa y el reto de volver a mostrar ese Loren Morón que sorprendió a propios y extraños. Según ha podiso saber Goal, estos son los alicientes que mueven al canterano a apostar por quedarse en el Betis. Cierto es que la empresa no es fácil pero considera que tras una buena pretemporada, sin inconvenientes como la pasada, puede hacer ver a Pellegrini que tiene un lugar en la plantilla.

El caminar del ariete marbellí por el Real Betis puede calificarse de montaña rusa. Irrumpió de una manera contundente en el primer equipo después de un mercado invernal donde no se consiguió traer a ningún delantero y se convirtió en el punta del conjunto verdiblanco. Con siete goles en 15 partidos terminó aquella temporada. Después perdió protagonismo y bajó su rendimiento goleador hasta los seis goles en el segundo año de Setién. Con Rubi volvió a llegar a la decena de tantos para volver a caer en la falta de oportunidades con la llegada de Pellegrini.

La que ha acabado ha sido la peor temporada como verdiblanco del marbellí, un gol en 26 partidos y solo nueve partidos disputados como titular. Pese a que Pellegrini no le ha dado la confianza que se esperaba, Loren sigue teniendo en mente convencer al técnico chileno y no se plantea una salida en la inminente ventana veraniega. De hecho, el curso pasado se quedó sin hacer la pretemporada por dar positivo por coronavirus y eso le lastró a la hora de ganarse la confianza del técnico.

Desde el club no le han comunicado nada y tiene contrato en vigor hasta 2024, pero hay cosas en el fútbol que pueden leerse entre líneas. Loren no ha tenido protagonismo durante esta temporada y es un jugador que dejaría una considerable plusvalía en el caso de una futura venta por su condición de canterano. La entidad de las Trece Barras necesita vender jugadores antes de septiembre donde se producirá una nueva revisión del límite salarial, además tiene que reforzar zonas donde tiene mayor premura como es la defensa. Por tanto, Loren entraría dentro de esos jugadores que estarían en la lista de transferibles para Pellegrini y Cordón, aunque realmente todos los jugadores son susceptibles de una futurible venta.

Loren renovó su contrato al finalizar la campaña el año pasado y no ha estado cómodo con la situación que le ha tocado vivir. Cambió de agencia de representantes recientemente pero esto no es sinónimo de que el jugador quiera buscar una salida. El delantero siempre ha recalcado en cada comparecencia que él es bético y está en el equipo de sus sueños. Por ello, no va a forzar ninguna salida salvo que llegue una oferta que complazca a todas las partes. Aunque en este asunto es el Betis el que está buscando esa fórmula en la que todos salgan ganando.