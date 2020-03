Loren Morón, el "cazagoles" del Betis está en el radar de fichajes del Nápoles

Pretendido por el Barça el pasado mercado, ahora está en la órbita del equipo italiano

"Novias" no le faltan. Loren Morón, máximo goleador del con once dianas a pesar de no ser titular indiscutible para Rubi, se ha convertido en una pieza muy cotizada en el mercado. Hace dos ventanas tuvo una oferta importante del Lokomotiv de Moscú y recientemente, estuvo en los planes del FC , que se interesó por su fichaje aunque, finalmente, acabó fichando a Martin Braithwaite, del . Ahora el club interesado en Loren es el Nápoles de la italiana.

Según publica 'La Gazzetta dello Sport', el cuadro partenopeo quiere al andaluz y ha puesto en marcha las gestiones para su operación. Eso sí, el Nápoles sabe que tendrá que presentar una buena oferta de club a club, porque el delantero marbellí tiene contrato en vigor hasta junio de 2022, con una cláusula de 40 millones de euros, ampliable a los 60 "kilos". Precisamente por eso, para evitar tener que pagar la cláusula, el Nápoles estudia presentar una oferta a los béticos por cerca de 30 millones, cantidad que consideran suficiente para negociar el traspaso.

En princpio y según pudo saber Goal en su momento, esos 30 millones fueron los que el Real Betis exigió al Barça para sentarse a hablar hace unos meses. El cuadro catalán nunca llegó a esa cantidad y por eso, el traspaso no se hizo. El Betis valora mucho a Loren y tiene claro que no le dejará salir por menos de ese dinero. Así que, si el Nápoles le quiere, ya sabe lo que tiene que hacer.