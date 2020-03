Loquito Abreu: “Sería lindo llegar a Chivas”

Diego es hijo de Sebastián Abreu, trotamundos del futbol que militó en siete clubes de México.

Diego Abreu, uno de los prospectos de Selección, no negó que le ilusione jugar en un futuro con pese a que no ha tenido contactos con la directiva que encabeza Ricardo Peláez.

Aunque también cuenta con nacionalidad uruguaya, el Loquito nació en la Ciudad de durante la etapa de Sebastián en el América en 2003, uno de los clubes que lo catapultó a obtener el Record Guiness por mayor número de fichaes

"En la convocatoria de la Sub-18 estuve hablando con algunos compañeros de Chivas y me contaron del club, de cómo forman a los jugadores en Primera y me hablaron muy bien, así que sería lindo", dijo en entrevista con TVC Deportes.

"Yo no estoy al tanto del tema, porque lo habla mi padre y mi representante. Solo cuándo hay algo concreto, algo verdadero, ellos me lo hacen llegar, pero sobre Chivas no me dijeron nada", agregó Diego.

En su paso por México el padre de Abreu jugó para Tecos de la UAG, , América, de Sinaloa, San Luis, y Tigres por lo que de no llegar a Chivas no tendría inconveniente en fichar con cualquier otro club.

"No tengo un equipo favorito. Saben que mi padre jugó en varios clubes y todos ellos son muy buenos, entonces donde me toque jugar pues bienvenido sea”, señaló.