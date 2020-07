Lopetegui y el futuro de Ocampos en el Sevilla: "No me preocupa tiene mucho por hacer"

El entrenador vasco se mostró satisfecho con el rendimiento del argentino hasta de portero y zanjó el debate viral de la afición: "Monchi era mejor".

Lucas Ocampos es el hombre del momento en . El argentino dio la victoria al club de Nervión el lunes ante el Eibar con el gol de la victoria y actuando de portero en la última jugada por la lesión de Vaclik con una parada salvadora ante Dimitrovic.

El ex del Olympique de es además el máximo goleador del cuadro sevillista y su rendimiento no está pasando desapercibido para los grandes de Europa. Sin embargo, a su entrenador, Julen Lopetegui, no le preocupa que puedan intentar ficharle y sí que siga rindiendo a buen nivel en las cuatro jornadas que quedan y en la resolución de la .

“Lucas es un jugador importante para nosotros, que ha crecido mucho con el equipo; nos ha dado mucha energía, además de goles; trabaja mucho para el equipo. Ha crecido con el equipo y tiene que seguir haciéndolo. Es joven, lo importante es no pararse y ver lo que uno puede y debe hacer. Eso parte de la exigencia personal y me consta que él la tiene. Hay que mirar todo lo que queda por hacer y Lucas tiene mucho por hacer”, aseguró en rueda de prensa.

Además, Lopetegui también entró en el divertido debate viral que ha planteado el sevillismo en las últimas horas en las redes sociales sobre si Monchi fue en su época mejor portero que Ocampos: “Monchi era mejor portero que Ocampos, no me cabe duda (risas)”.