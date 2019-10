Lopetegui pide paciencia con Chicharito y todos los delanteros del Sevilla

El técnico vasco valoró la escasa aportación anotadora de sus delanteros y pide paciencia con el mexicano, De Jong y Dabbur, que casi no ha jugado.

Julen Lopetegui ha valorado cómo afronta el el duelo de la UEFA de este jueves ante el APOEL y buena parte de su comparecencia ha girado en torno a la falta de gol de sus delanteros y los posibles cambios que podría hacer en esta demarcación dando entrada a Chicharito, que no tuvo minutos en los dos últimos partidos, o Dabbur, prácticamente inédito desde que llegó a Nervión.

"Javier ha llegado al final del mercado. Ha jugado bastantes minutos desde que ha llegado y mañana podría ser una opción para jugar o no. Mi idea es gestionar la plantilla que tenemos, no rotar aunque lo queráis llamar así. Veremos qué once sacamos mañana pero trataremos que sea competitivo", comentó el técnico vasco sobre la falta de minutos que está teniendo el mexicano.

También ha querido puntualizar que la falta de minutos de Dabbur no se debe a que esté entrenando de forma deficiente: "Dabbur entrena bien y está a nuestra disposición. Está trabajando muy bien y le llegará su momento".

Lopetegui tampoco se muestra preocupado con la aportación goleadora de De Jong, que está siendo el delantero titular habitualmente: "No hago una valoración concreta. Hace una trabajo colectivo importante, los goles los tiene que meter alguien con la camiseta del Sevilla. Estamos contento con su trabajo y sabemos que los goles de De Jong y de los otros delanteros vayan a llegar".

En cuanto al partido, Lopetegui aseguró que el conjunto de Chipre no es un rival fácil: "Sabes que no es un grupo fácil. El APOEL pudo eliminar a un equipo semifinalista de la . Mañana nos tendremos que ganar los tres puntos. No hay argumentos futbolísticos para decir que es un partido fácil".