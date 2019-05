Lopetegui confiesa: "En el Real Madrid nos condenaron tres semanas sin gol"

El ex técnico blanco analizó en The Coaches' Voice su paso por el Real Madrid

Julen Lopetegui ha analizado en exclusiva para The Coaches' Voice su paso por el . Para el ex entrenador blanco. la clave de su salida estribó en "tres semanas de infortunio de cara al gol" le penalizaron para salir del banquillo. El ex técnico blanco y ex seleccionador también habló de su carácter y su experiencia como entrenador. Acerca de su etapa al frende de la selección española, comentó que “ en el mundo del deporte profesional no hay nada fácil. El momento y los timings no los elige uno. Estábamos cerca de irnos a y llegó el ofrecimiento de Villar, entonces presidente de la RFEF. Me convenció para liderar el proyecto de cara al Mundial y así lo aceptamos ", dijo.

Después, Julen matiza " veníamos de varios campeonatos donde no habían salido las cosas, entendía que el equipo tenía recorrido como luego se demostró con dos años magníficos. Era un momento donde se estaba cuestionando el estilo. Tenía muy claro que el estilo había que potenciarlo en base a los jugadores que teníamos, intentar matizar cosas, e intentar evolucionar en distintos caminos para potenciar las cualidades de los jugadores que teníamos”.

Julen considera que estaba preparada para hacer grandes cosas: “ Jugamos contra , , Inglaterra, … En todos los partidos fuimos dominadores. El equipo estaba preparado. Luego la competición uno no sabe lo que habría pasado. Estábamos preparados, ilusionados y los jugadores sentían eso y nos lo transmitían. Estábamos en ello, con mucha ilusión, ganas y motivación para aspirar al máximo en el Mundia l” manifestó.

Sobre su fugaz etapa como entrenador del Real Madrid, Lopetegui explicó “ Tuvimos un inicio muy bueno. Veintipocos días antes de nuestra salida hicimos partidos brillantes. Tuvimos tres semanas de un gran infortunio de cara al gol en partidos netamente superiores al rival, con ocasiones marradas y muy pocas concedidas. En una temporada, en un momento puntual, a veces pasa. Todos los equipos pueden tener situaciones como esta".

Por último comentó que " en una temporada de diez meses, el trabajo bien hecho va equilibrando al final este tipo de situaciones de más o menos acierto. Entendíamos que estábamos a tiempo de todo y con algo muy importante, que era el compromiso absoluto de los jugadores para desarrollar algo que entendíamos que teníamos que hacer a nivel colectivo para conseguir el mayor rendimiento de un grupo que tenía mucho para dar” .