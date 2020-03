Lopetegui, a favor de la rebaja de salarios en los clubes

“Si no se puede jugar, se tendría que aceptar", afirmó el entrenador del Sevilla.

En tiempos del coronavirus, las instituciones europeas negocian una rebaja del salario para sus futbolistas y entrenadores. En este contexto, Julen Lopetegui dialogó con La Sexta y dejó bien en claro cuál es su postura con respecto a la medida: “Si no se puede jugar, se tendría que aceptar”.

Para el entrenador del , no se pueden dar tantas vueltas en este conflictivo escenario: “Si no se puede jugar y los clubes no van a cobrar lo que está estipulado, yo entiendo perfectamente que se tendría que aceptar. Lo demás sería ponerse de perfil. Y no creo que sea el momento de ponerse de perfil”.

“Es el momento de ser responsables y de priorizar las cosas”, agregó el exDT del seleccionado español, pidiendo más coherencia. Y siguió con su argumento: “El fútbol está en un momento absolutamente secundario. Lo primero es la salud y hasta que la salud no esté garantizada al ciento por ciento para todos no se puede pensar en otro tipo de situaciones”.

Por otra parte, Lopetegui manifestó que no está de acuerdo con los partidos a puerta cerrada: “El fútbol es para jugarlo con gente. Si se juega a puerta cerrada es porque en realidad existe algún riesgo, con lo que no tendría sentido hacerlo de esa manera”.