Zidane: "Lo siento por Bale. No olvidamos el pasado, pero yo tengo que vivir el presente"

El técnico blanco analizó la temporada para olvidar y comentó las posibles salidas del galés y de Keylor Navas.

Hablo Zidane tras otra derrota, una más en una temporada blanca más parecida a un calvario que otra cosa. El partido, en todo caso, era ya lo de menos, hace tiempo que el está a otras cosas y el análisis no es tanto de un día como de una temporada completa. Estas fueron sus opiniones más destacadas.

Sobre la temporada. “Es claramente eso: queremos y no podemos. Se ve en el campo. No hablamos del físico, porque ahí estamos bien, pero cuando viene el partido hay muchas circunstancias y mentalmente es complicado. Lo ha sido hasta el final. Yo antes del partido siempre digo que lo vamos a intentar, pero queremos y no podemos. Lo mejor es que se haya acabado. Ahora a pensar en el año que viene. Esto va a cambiar seguro. Después del mal, llega el bien. No tenemos excusa. La gente quiere ver a su equipo bien, y pedimos perdón en muchos partidos. Tenemos la responsabilidad de, por lo menos, darlo todo. Fue complicado desde el inicio hasta el final”.

Los cambios desde su llegada. “Ni uno ni otro. Lo que ha pasado este año lo sabemos. Hay que aceptar también cuando las cosas van mal. Soy el responsable de eso. Hemos ganado 5 de 11 partidos. Al final es lo que hay. Siendo el Madrid, cuando una temporada empieza mal y no te juegas nada, es complicado. La motivación es complicada. Podemos hablar, pero la realidad es ésta. Yo durante la semana pienso que vamos a hacer un buen partido, pero al final no lo hacemos. No son excusas, pero es así. Se acabó ya, y a pensar en el próximo año. Queremos ilusionar otra vez a los aficionados. Decirles que vamos a preparar muy bien la pretemporada, vamos a tener mucho tiempo para trabajar y así intentar hacer una buena temporada. No puedo decir que ganaremos todo, pero sí que vamos a pelear desde el principio”.

Cómo convencer a la afición. “Bueno, no es el primer año que lo hacemos mal. Pero después del mal, llega el bien. No vamos a olvidar esta temporada para preparar la próxima. Miro adelante, es lo que tenemos que hacer todos, no sólo yo como entrenador. Hay mucha gente que trabaja aquí, saben que fue complicado, y nos vamos a levantar seguro trabajando”.

El conflicto Bale. “No sé lo que va a pasar. He contado con otros jugadores, como se ha visto. Está claro. Si hoy hubiera cambiado a otro jugador, hubiera pasado lo mismo. No es la situación, que es así. Estoy tomando decisiones. Para el próximo año puede pasar de todo. ¿Si Bale sigue? Veremos”.

La despedida de Bale. “No ha jugado porque han jugado otros, nada más”.

¿Tuvo en cuenta si quería despedirse? “Es cierto. No lo he hecho. Lo siento por el partido de hoy que no ha tenido minutos. Pero es que nadie sabe lo que va a pasar en el futuro, y yo tengo que mirar en el día a día. Cuando hay algo que no me cuadra, tengo que hacer las cosas como yo lo veo. Cuando lo miras así, es complicado para un jugador que lo ha hecho aquí. Que ha hecho mucho. Vivimos del presente y el futuro. No olvidamos el pasado, pero yo tengo que vivir el presente”.

¿Qué necesita el club para cambiar el año próximo? “Yo soy el entrenador que soy. Con mis ideas y eso no va a cambiar. Lo único es que queremos cambiar cosas dentro de la plantilla, y lo vamos a hacer”.

La despedida de Keylor. “No sé. La verdad es que no sé lo que va a pasar. Keylor jugó bien hoy. La gente estaba contenta. Sólo veo eso. No miro más adelante. El próximo año veremos”.