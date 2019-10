Lo que Messi le dijo a Mateu: "Dembélé no sabe hablar, no sabe hablar"

Curiosas imágenes de los jugadores del Barcelona tratando de excusar a Ousmane ante Mateu

Realmente curiosas las imagenes exclusivas del programa "El Día Después", de "Vamos", en las que se aprecia cómo Lionel Messi intentó, por todos los medios, calmar al colegiado Mateu Lahoz para que no expulsase a Dembelé. El árbitro no lo reflejó en el acta, pero el capitán del Barça aprovechó para 'recordar' al trencilla que el francés no sabe expresarse bien en castellano. Messi le insistió una y otra vez, en referencia a Démbélé: "No sabe hablar, no sabe hablar"

No fue el único jugador del que insistió, en vano, para hacer cambiar de opinión a Mateu. Por ejemplo, Gerard Piqué buscó que no amonestaran explicándole al árbitro que lo que había verbalizado Ousmane Dembélé, en realidad, era "ha dicho muy mal, muy mal".

En otras imágenes de 'Gol' puede verse al defensor y a Mateu Lahoz hablando amistosamente una vez concluido el partido. Es una breve charla en la que el catalán le dice: "Escúchame, muy mal, muy mal". La respuesta del árbitro Mateu Lahoz es clara: "No, me ha dicho muy malo".

Dembélé aún no sabe cuál es su sanción pero el Clásico del Camp Nou podría peligrar para él. Lo más normal es que el Comité de Competición decida sancionarle con dos partidos de castigo, al considerar que su comentario es desconsideración hacia la figura del colegiado.