Lo que está pidiendo Gabriel Paulista al Valencia para renovar su contrato

El central rechaza la primera oferta del club y según ha podido saber Goal, aspira a ser uno de los mejores pagados de la plantilla

Después de las salidas de Ferran Torres, Daniel Parejo y Francis Coquelin , el CF sigue trabajando en la lista de bajas. No obstante, uno de los futbolistas que el club quiere retener es Gabriel Paulista, al que considera vital para el nuevo proyecto de Javi Gracia . Sin embargo, tal y como ha avanzado el diario 'Marca', el defensa brasileño ha rechazado la primera oferta de renovación que le ha trasladado el club 'ché'. La oferta, según explica el diario deportivo madrileño, era de un año más de contrato y al mismo sueldo. Inaceptable para Paulista.

¿Qué está pidiendo Gabriel Paulista para renovar su contrato con el Valencia CF? Según fuentes solventes revelan a Goal, el central aspira a una sustancial mejora económica de su salario y está pidiendo una cantidad en torno a los 2.5 millones de euros netos al año para continuar en Mestalla. Un salario que le colocaría como uno de los mejores pagados de la plantilla, tras las salidas de Parejo y Coquelin. Una cantidad a la que el club tiene muy complicado llegar en un momento en el que tiene que recortar masa salarial y donde debe rebajar su coste de plantilla a la mitad. Paulista está convencido de que es un jugador importante en el vestuario y sobre todo, de que en el momento en el que obtenga el pasaporte español, aumentará su valor de mercado. El club no lo duda, pero tiene muy difícil llegar al dinero que pide.

El artículo sigue a continuación

De momento, el jugador no ha aceptado la oferta del club 'ché' y se mantiene a la espera. Según le consta a Goal, el Valencia CF podría insistir con otra oferta de renovación, aunque por ahora, estaría lejos de la cantidad que reclama Paulista. A ambas partes, hora mismo, les separan dos aspectos imporantes: el dinero y los años de contrato. Paulista quiere más dinero y más años. El Valencia, menos dinero y menos años.

Paulista acaba contrato en junio de 2022 y quiere seguir en el Valencia, pero en el club tienen claro que, si no renueva, podría acabar siendo traspasado si llega una buena oferta. Entre otras cosas, porque desde el club se considera que la prioridad es aligerar el coste de plantilla. El mensaje es claro: Si Paulista renueva, bien. Si no lo hace, saldrá. No hay nadie imprescindible.