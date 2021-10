Lo que dice y no dice Mbappé en sus entrevistas

Valiente, aunque quizá tarde, y educado, se defiende en 'L'Équipe' y 'RMC' de las formas del PSG y se acerca, de momento verbalmente, al Real Madrid.

Recién cumplidos mis 29, las entrevistas de Mbappé me han parecido como las felicitaciones con retraso. Nunca sobran, mejor llegar tarde que no llegar, pero la puntualidad sigue siendo muy importante, en el fútbol y en la vida. Así que entiendo que más de un madridista se durmiera ayer y se haya despertado hoy pensando qué hubiera pasado de atreverse en agosto, cuando el PSG se escondía levantando una falsa negociación, con unas declaraciones así.

Es tan inevitable como absurdo pararse en ello. El que mira al pasado pierde de vista el futuro, y el de Mbappé y el del Real Madrid parecen unirse según avanzan los días. Lo dice sin decirlo, mezclando sinceridad y tacto, el jugador en 'RMC' (este martes se emite el último extracto) y 'L'Équipe'. Su mensaje es triple, de independencia, defensa y ataque.

No es tontería que ninguna de las charlas fuera sometida a la censura o aprobación del PSG. En ambas, Mbappé ofrece su versión del no fichaje, desvelando que comunicó su decisión de irse en julio, con tiempo de sobra para que Leonardo y compañía maniobraran en busca de un(os) sustituto(s). Mbappé quería que a su todavía club, al que le tiene cariño y agradecimiento, su marcha le dejara unos millones que, si en el fútbol se respetaran las reglas financieras, necesitaría para regularse y remodelarse.

El artículo sigue a continuación

Pero fue imposible porque es más difícil salir del Parque de los Príncipes que de Fox River. De eso, de nuevo con buenos modales, se quejó Mbappé: "Cuando tu presidente le dice al mundo que no te vas a ir... En ese momento estaba un poco preocupado, no te voy a mentir. Me dije: 'Si no salgo libre, ¿qué va a pasar?'. Luego, con un poco de cordura, nos dijimos que era su modo de demostrar apego y que no querían dejarme ir".

El campeón del mundo con Francia también desmontó el relato de que la incorporación de Messi había cambiado sus planes, que el refuerzo del argentino ayudaba a su continuidad y, más aún, a que meditase aceptar alguna propuesta de renovación. Mbappé afirma sin rodeos que, si la abrían la puerta, su única opción en verano era el Real Madrid. Añade, además, que no va a ser hipócrita, que se encuentra lejos de ampliar su contrato con el PSG, que acaba en junio.

Aun así, no se cierra al cien por cien a la idea. Tampoco asegura que vestirá de blanco, entre otras cosas porque ni puede ni debe. Lo lógico es pensar que dará el paso, que nadie señala así las formas de sus jefes y se expone a que aumenten los decibelios contra él en su estadio si no es porque se ha ido antes de mente que de cuerpo. Esperan unos meses muy movidos, en los que Mbappé quiere jugar, ganar... y cumplir su sueño.