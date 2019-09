Lo que debe hacer Alexis Sánchez para ser titular con Antonio Conte

El chileno no fue considerado para el arranque del Inter en Champions League, por lo que deberá seguir trabajando para pelear por un lugar de titular.

El primer mes de Alexis Sánchez como jugador del ha tenido de todo. Gestionó un permiso para jugar con la Selección chilena , volvió, entrenó, jugó 10 minutos contra y casi anota un golazo.

Sin embargo, Antonio Conte lo mantiene en la banca. Y más aún, frente al Slavia Praga fue al banco y no jugó. Un panorama incierto, ya que el panorama de juego hacía entender que el chileno iría al campo, en definitiva, terminó mirando todo el cruce desde el banco.

Plan de titular

A pesar de esto, Alexis no debe bajar los brazos, ya que está recién llegado al equipo, no tuvo una temporada maravillosa con el United, donde además las lesiones mermaron su calidad y desempeño de juego. Un primer semestre adverso, que sólo lo puede revertir con goles. Pero necesita oportunidades.

Así, y sin tener la titularidad, Alexis Sánchez debe convencer al paladar de Conte, a quien le gustan jugadores guerreros y que muestren la misma convicción en un partido oficial, como también en los entrenamientos.

Todo eso sumado al estilo de juego del adiestrador italiano, que en ocasiones requiere que sus pupilos retrocedan para ser el primer alto en la defensa, como también un desempeño físico de 10 puntos.

El experimentado y ganado r Conte requiere de deportistas al más alto nivel, y así lo ha demostrado . Ejemplo de esto puede tomarse de por qué no jugó Alexis , ya que antes del partido especificó que el Maravilla no estaba en todas sus capacidades.

De esta manera, al chileno le resta sólo mojar la camiseta en cada entrenamiento, aprovechar cada minuto que le otorgue el adiestrador, y no dejarse vencer por la frustración. Un plan sencillo, pero requerirá concentración y una recuperación 100% efectiva de su estado físico.

Las declaraciones de Conte

Tras el empate en el arranque de Champions, Conte indicó que debieron "correr más que ellos, en lugar de eso nos ganaron en todo: en la intensidad, en los contrastes ... No mostramos nada sobre nuestra idea del juego, es parte del crecimiento". Palabras que debe tomar como conclusión el tocopillano, para dar con el gusto de su estratega.

Además el técnico dejó en claro: "Hubo fatiga y no estoy satisfecho con el rendimiento. El primer responsable soy yo, porque no grabé cómo debería haber sido tanto en las elecciones iniciales como en hacer que la gente entienda qué tipo de juego habríamos ido a jugar. "Este no es el fútbol para el que entrenamos. También debemos mejorar desde el punto de vista de la personalidad cuando tenemos dificultades. Y cuando hablo sobre el camino del crecimiento es porque sé qué tipo de situación hay"