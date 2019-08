Lo nunca visto: Rakitic se cae del once del Barcelona por tercera vez consecutiva

El croata, que puede salir del equipo antes del lunes, nunca había sido suplente en tres partidos consecutivos desde que fichó por el Barcelona.

Dijo Ernesto Valverde en la previa a la visita a El Sadar que "no estoy pendiente del mercado en absoluto" a la hora de confeccionar el once titular pero admitió que "es verdad que el día del Athletic hablé con Philippe Coutinho y ya tenía un acuerdo para salir, es una excepción pero pienso siempre en poner el mejor once". Y, de nuevo, vuelve a caerse Ivan Rakitic, que todavía no ha sido titular en ninguno de los tres partidos disputados esta temporada, algo que no había sucedido jamás desde que llegó al , e incluso puede cambiar de aires antes del lunes a medianoche, cuando cerrará el mercado.

El entrenador del Barcelona confirma con su once que Rakitic está en la plataforma de salida aunque no llegue Neymar Da Silva, cuyo regreso está casi descartado según fuentes del Barcelona a menos que el rebaje sus pretensiones. El croata, sin embargo, también gusta a la y su continuidad no está nada clara en estos momentos. Mientras, Valverde le ha incluido en la convocatoria pero no ha contado con él para el once a pesar de ser uno de los más utilizados desde que el 'txingurri' asumió el banquillo barcelonista y de que nunca se había caído del once en tres partidos consecutivos por decisión técnica desde que es jugador azulgrana.

Es el mismo once que aplastó al la semana pasada en el Camp Nou, con Antoine Griezmann como referente en ataque y Sergio Busquets, que igual que Rakitic fue suplente en el estreno en San Mamés para regresar a la titularidad frente al Betis, se mantiene en el once, permitiendo a Frenkie De Jong y Sergi Roberto ocupar posiciones más ofensivas. En cuanto a la defensa, no hay ninguna sorpresa y Valverde mantiene la que ya es la línea titular en la retaguardia.