Lo más destacado de la entrevista de Marcelo Gallardo con The Athletic: "Estuve completamente inmerso en River durante ocho años y medio. Entendí que era hora de salir”

Desde que el 13 de octubre de 2022, en una histórica rueda de prensa, anunció que iba a dejar de ser el entrenador de River Plate a final de temporada, Marcelo Gallardo había hablado muy poco con la prensa. Por eso, la entrevista concedida a Jack Lang y Felipe Cárdenas para el medio norteamericano The Athletic, causa gran impacto.

El Muñeco habló sobre su futuro, y expresó: “Estoy visualizando cuál podría ser el próximo paso en mi carrera. Tiene que relacionarse con un sentimiento. Tenés que encontrar la conexión adecuada, el lugar donde poder transmitir tus ideas". Dejó en claro que se tomará su tiempo, ya que seleccionará minuciosamente su próximo paso: "No soy el tipo de persona que simplemente se va a unir a cualquier club porque quiera entrenar en Europa. Esa no es mi manera de trabajar. Necesito encontrar un lugar que me haga sentir algo. Necesito un sentido de identificación. Si no lo consigo, no tengo ningún problema en continuar con lo que estoy haciendo ahora”.

También se refirió a su salida de la institución riverplatense y qué ha estado haciendo lejos del fútbol durante los meses que no entrenó. "Estuve completamente inmerso en River durante ocho años y medio. Entendí que era hora de salir”, dijo y continuó: “Más que nada, he estado disfrutando de mi tiempo, mi espacio, mis seres queridos, mis amigos, las cosas hermosas de la vida. He podido relajarme sin tener la cabeza enterrada en el trabajo. Lo he disfrutado".

En el balance de su gestión en Núñez, dice que lo sorprendió haber estado casi una década al mando, pero que rápidamente todas las partes implicadas se fueron acomodando: "No esperaba durar tanto. Esperaba lo mejor, pero después de dos meses en el cargo, ya habíamos establecido un nivel de empatía entre el núcleo de jugadores, el director deportivo y especialmente con el presidente. Esto sucedió antes de que empezáramos a obtener resultados". Además recordó las palabras del mandamás millonario y cómo le afectaron: "Rodolfo D'Onofrio me dijo: 'Quiero que estés aquí mientras dure mi gobierno'. “Apenas habíamos comenzado, así que entendí que no solo estaba atado a los resultados. Si ese es el enfoque, creo que pueden pasar cosas buenas. Necesitas tiempo para trabajar. Todavía teníamos que entender hacia dónde nos dirigíamos, pero había entusiasmo y determinación para construir algo que nos hiciera felices. Había soñado con mi llegada a River. No pensé que sucedería tan rápido. Pero todo lo demás vino naturalmente”.

¿Cuánto le queda como DT?

Es posible que no sea entrenador el resto de mi vida. Tal vez entrene por seis, siete, ocho años más y luego intente otra cosa. Esa es una visión que tengo para los próximos años. Pero voy a ver cómo me siento en cada momento y disfrutarlo.

La actitud no se negocia

Después de ganar, hay una desaceleración natural. Cuando todos se empujan unos a otros, se requiere mucha preparación mental, física y técnica. Siempre habrá una tendencia a reducir la velocidad después de eso. Es normal. Nos pasa a todos, en todos los aspectos de la vida. Lo que necesitás es esa dinámica continua de la cultura, cuando todos entiendan que si nos relajamos aunque sea un poco, la estructura comenzará a tambalearse. Hay que cuidarlo en todo momento. Hay que insistir siempre en que la cultura se fortalezca y se nutra, que no se derrumbe.

El estilo de juego de Gallardo

Hay diferentes formas de competir y todas son válidas. Algunos equipos prefieren replegar y atacar el espacio porque tienen las herramientas para hacerlo. Hay equipos que buscan la iniciativa. Y luego hay muchos equipos que solo esperan. No me gusta esperar, porque se convierte en algo que no puedo controlar. Hay una impaciencia asociada con esperar a ver qué va a hacer el oponente. Eso me exaspera. Voy con lo que conecto, que es tomar la iniciativa. Me siento más cómodo siendo el protagonista. Verdadero protagonismo: con eso me identifico.

En River fluctuamos mucho a lo largo de los años: cambiamos y nos expresamos tácticamente de diferentes maneras. Pero la idea y esa determinación nunca cambiaron. La ejecución de la idea pudo haber sido mejor o peor, pero el objetivo seguía siendo el mismo.

La Selección Argentina

Se trata de gestionar los momentos. Mirá a Argentina en el Mundial, entendieron cómo manejar las diferentes etapas de un juego. Por momentos (en los octavos de final), Argentina le dio el balón y la iniciativa a Australia. Argentina esperó y luego mantuvo la posesión después de tomar la delantera. Gestionar esos momentos es una parte fundamental del juego. Cuanto mejor los gestiones, mejor equipo serás. Necesitás jugadores con la inteligencia para reconocer esos momentos y aprovecharlos al máximo. Esperar requiere altos niveles de concentración. Atacar implica creatividad. Se vuelve muy difícil si no tenés jugadores que entiendan cómo sentarse pero que también puedan ganar la pelota y hacer la transición al juego creativo para lastimar a un oponente. Es fundamental encontrar ese equilibrio.

Respeto, una clave en su trabajo

Respeto. Eso es lo único que debe estar ahí. Si comenzás con respeto, podés desbloquear muchas cosas. Ponemos mucho énfasis en eso, tanto en la victoria como en la derrota. Estás eufórico cuando ganas. Y cuando perdés, tus miserias y malos comportamientos tienden a manifestarse. Ganamos y perdimos a lo largo de esos años pero lo hicimos con respeto. Eso fue fundamental. Luego, después de establecer ese respeto, hubo libertades. Exigía mucho a los jugadores pero también quería que se sintieran cómodos. Siempre funcionó así: 'Te doy este escenario y creamos este espacio, pero te voy a exigir mucho'. Eso se volvió normal. Cuando eso se entiende, todo lo demás fluye naturalmente.

No me considero amigo de los jugadores, pero tampoco me considero un técnico autoritario. Hoy en día, un entrenador tiene que tener un poco de todo. Tienes que tener un poco de paternalismo, un poco de distancia, un poco de psicología. Después de eso, debe ser capaz de entrenar (tácticas y estrategias) y comunicar su mensaje para que sea claro. Lo fundamental es entender a la gente. Hay que entender a la persona para sacar lo mejor de ella como futbolista. Quiero que la gente también me entienda. De lo contrario, es muy difícil.