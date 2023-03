¡Lo hicimos allí! - Georgina Rodríguez revela el lugar más raro en el que ha tenido sexo con Cristiano Ronaldo

Georgina Rodríguez ha revelado sin darse cuenta el lugar más extraño en el que ha tenido relaciones sexuales con su pareja de mucho tiempo, Cristiano

Georgina Rodríguez, la influencer nacida en Argentina, que mantiene una relación con el cinco veces ganador del Balón de Oro Ronaldo desde que se conocieron en una tienda Gucci de Madrid en 2016, protagoniza actualmente la segunda temporada de su programa documental de Netflix 'Soy Georgina '. Ese programa levanta la tapa de la vida privada de Rodríguez, y los espectadores ocasionalmente obtienen más de lo que esperaban.

En un episodio reciente, Rodríguez estaba hablando con amigos durante una cena sobre un momento en el que no podía mojarse los brazos después de hacerse un tatuaje, lo que la llevó a terminar en un spa en casa con la ex estrella del Manchester United, el Real Madrid y la Juventus, Ronaldo. . Ella dijo: “Había evitado bañarme en la playa, pero llegué a casa y Cris me dijo que fuera al spa. Estaba súper rallada con los brazos en alto en el spa para que no se mojaran. Estaba harto de tener mis brazos así. Además, en la piscina de mi casa casi no me levanto y digo 'me rindo'”.

Uno de los amigos de Rodríguez vio hacia dónde iba la conversación y dijo: “Podrías haber hecho el amor en la cama, no en el spa”.

Rodríguez, sin pensarlo, espetó como respuesta: “No, ahí lo hicimos”.

Rodríguez, consciente de lo que habí dicho, de repente se puso tímida después de hacer su revelación, lo que llevó a sus amigos a sugerir que se había "puesto nerviosa" después de ofrecer una visión de su vida amorosa con Ronaldo.

¿QUÉ ES DE LA VIDA DE ELLOS? Rodríguez y Ronaldo, que tienen dos hijos juntos, lo que eleva el número total de hijos de la superestrella portuguesa a cinco, actualmente disfrutan de la vida en Arabia Saudita luego de un sorprendente cambio a Al-Nassr que ha visto a uno de los talentos más icónicos de todos los tiempos convertirse el jugador mejor pagado del planeta.