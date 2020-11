Apareció Lo Celso y abrió la pelea en el mediocampo de la Selección argentina

Ingresó por la lesión de Palacios y le cambió la cara la equipo. Para ganarse el lugar, solo deberá hacer algo que siempre le costó: mantener el nivel

Si algo tiene de bueno que no haya gente en las tribunas durante los partidos es que se puede escuchar todas las indicaciones que dan los entrenadores. Y en el partido entre Argentina y Paraguay, Lionel Scaloni, particularmente en el primer tiempo, estaba particularmente enérgico. Claro, el equipo no jugaba bien y el DT lo veía mejor que nadie: el problema estaba en el mediocampo. Y la solución, a veces, llega por un imprevisto.

El tremendo rodillazo de Ángel Romero en la parte baja de la espalda obligó a Exequiel Palacios a abandonar el campo de juego. Muy dolorido, el volante no solo no pudo seguir jugando, sino que directamente se retiró en ambulancia a hacerse estudios. En su lugar ingresó Giovanni Lo Celso, un futbolista que había empezado siendo una fija dentro de la renovación pero que, poco a poco, fue perdiendo el lugar. El zurdo ex se terminó convirtiendo en la bocanada de aire fresco que necesitaban Lionel Messi y compañía ante la Albirroja.

El artículo sigue a continuación

Volcado sobre la izquierda, similar al lugar que ocupó el volante de en la media hora que pudo jugar, el jugador de aportó todo lo que le faltaba a la Albiceleste: a la dinámica que le costaba desarrollar al ex-River, le sumó la precisión que a Rodrigo De Paul le costaba encontrar. Con su ingreso, no solo creció el mediocampista de , sino también Leandro Paredes y Nicolás González, quien fue de lo más peligroso del conjunto local. Además, tuvo varios encuentros importantes con el 10, a quien llegó a asistir en el gol (mal) anulado por el VAR. ¡Hasta dio una mano en defensa y fue el líder en recuperaciones (8) y en quites (5)!

Más equipos

La historia, piensan algunos, es cíclica. Así como su aparición ante le aseguró a Palacios un lugar en esta nueva convocatoria y hasta más minutos en el club alemán, el rendimiento de Lo Celso ante podría ser trascendental para el futuro en el seleccionado y, por qué no, podría abrirle mayores oportunidades de la mano de José Mourinho.

Goal 50 Revealed: The best 50 players in the world

Si dejó buenas sensaciones en el complemento, mucho tuvo que ver el rosarino. Para ganarse el puesto solamente tendrá que hacer algo que le costó conseguir desde que empezó su ciclo en la selección: reafirmarlo con regularidad.