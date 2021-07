Lo bueno y lo no tanto en el debut de Osorio con América

América de Cali cayó en Pereira ante Paranaense y tendrá que ir por la clasificación a Brasil.

Primer partido del técnico risaraldense al frente del Escarlata, que desde el resultado no tuvo el marcador esperado, pero que sí mostró algunas características propias de su táctica y filosofía, algo meritorio para un equipo que ha tenido pocas sesiones de trabajo.

Por supuesto que iniciar un proceso con derrota no es el mejor de los comienzos, pero no todas son penas en el lado rojo del Valle del Cauca. Si bien el equipo no se vio tan aceitado y preciso, si tuvo comportamientos defensivos, ofensivos y de transición que marcan la impronta de Osorio.

Tenencia de la pelota, posesión, extremos arrancando desde “atrás” en el inicio de juego y volantes para complementar el juego interno, así como el ya viejo conocido dolor de cabeza defensivo (que tanto lo condenó en Nacional) fueron algunos visos de los que pretende el ‘Míster’.

Este primer América 2021-II dejó la sensación de que sufrirá en defensa pues desde el banco se priorizará el ataque. Siendo así, le quedará un buen tiempo de trabajo al cuerpo técnico para que la defensa de 4, que por momentos fue de 3, luzca mejor y más segura. Para el ataque también será importante darle un poco de pausa y control, algo en lo que hombres como Larry Angulo, Mauricio Gómez y Daniel Hernández pueden aportar con suficiencia.

Y una vez se resuelva la inscripción de los nuevos jugadores, Osorio podrá apostar con sus fichas predilectas: Torres y Quiñones, sobre el papel, serán los encargados de armar terna con Adrián Ramos para consolidar el ataque, aunque claro, primero tendrán que ganarle el puesto a un Santiago Moreno en franca proyección.

Quedan 90 minutos en Brasil para intentar igualar una serie aún abierta, con la ventaja del gol visitante para los brasileños, pero también con las bases americanas para pensar en una buena campaña tanto en Copa, como en Liga.