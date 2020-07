“Llévanos a Casa”: Día, hora y dónde ver el documental de Marcelo Bielsa y su exitosa campaña en Leeds

Marcelo Bielsa, el reconocido director técnico argentino, será el protagonista central de una nueva entrega del ciclo ESPN CINE & SERIES. El documental titulado “Llévanos a casa”, relata en detalle todo el recorrido del rosarino en el , desde la gestación de su llegada de la mano del propietario del equipo, Andrea Radrizzani, hasta su anhelado ascenso a la máxima división del fútbol profesional Inglés: la Premier League, de la que estuvo ausente desde la temporada 2003 / 2004.

El Loco cuenta con una trayectoria digna de apreciar y aplaudir, desde sus comienzos en Olds Boys, donde se transformó en símbolo y hasta el propio estadio del club lleva su nombre; sus actuaciones al frente de los seleccionados de y , y su derrotero por equipos de distintos países que alimentaron una fisonomía muy particular como entrenador, que lo ha ubicado entre los más destacados del mundo.

Días antes del estreno de esta serie documental, el equipo de Elland Road se jugó entero por el ansiado ascenso, en la extenuante segunda división del fútbol inglés, denominada Championship, en la que participan 24 equipos a lo largo de 46 fechas.

