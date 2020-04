Liverpool 4-0 Barcelona: Wijnaldum, el héroe enfadado

Klopp revela que el holandés se molestó mucho por ser suplente en la vuelta de las semifinales de la Champions pasada, cuando marcó un doblete clave.

Un enfado impensado. Jurgen Klopp ha admitido que Georginio Wijnaldum estaba "realmente enfadado" por no ser titular contra el FC en la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones 2018/19. ¿Quién lo habría imaginado?

El entrenador alemán del , que es ampliamente venerado como uno de los mejores del mundo, recordó que Wijnaldum estaba muy molesto por haberse quedado en el banquillo contra los catalanes en Anfield, ​​a pesar de que terminó siendo el héroe de los Reds al marcar dos de los cuatro goles en la victoria por 4-0 de los británicos.

"Los jugadores saben uno o dos días antes del partido si juegan o no. Quiero que se preparen para ello, pero los trato individualmente", dijo Klopp a Sky Sports. "Si un jugador que ha jugado los últimos 20 partidos seguidos no juega el próximo partido, no es un gran problema. Tengo que juzgar la situación siempre en el momento. Tuvimos situaciones como en la Liga de Campeones el año pasado, en el partido de vuelta, cuando todos me dijeron que Wijnaldum estaba realmente enojado porque no fue titular".

"Les digo a los chicos que no tienen que estar contentos con mis decisiones, solo deben aceptarlas y después del partido, podemos hablar sobre eso. Pero antes del partido, no podemos. Si están en un entrenamiento y no están contentos pero entrenan bien, van después del partido a mi oficina y se los puedo explicar".

Klopp también insistió en que su papel principal en Anfield es obtener lo mejor de sus jugadores, y agregó: "Mis jugadores no son mis hijos, pero mis hijos ahora cumplen 35 y 32 años, y eso es exactamente lo mismo".

"Hay momentos en que eres padre, hay momentos en que eres amigo, hay momentos en los que tienes que criticarlos. Estas cosas siempre son exactamente iguales. Siempre hice eso con mis jugadores también", agregó