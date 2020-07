Lisandro Pohl quiere que se juegue el torneo Apertura 2020

El directivo de Alianza es de los pocos que muestra interés en jugar este torneo.

Esta semana se espera que el torneo Apertura 2020 de la Primera División defina un rumbo, a pesar de que los directivos de esta liga no están de acuerdo con la suma de dinero que les tocaría del medio millón de doláres que tendrían que repartirse de los fondos que otorgó FIFA, canalizados por la Fesfut, ya que la cifra ronda los 40 mil dólares, la cual consideran insuficiente para reactivar el fútbol.



Lisandro Pohl, director ejecutivo de Alianza, expuso su opinión sobre este tema: “Es para todos, no solo para Alianza, en ese barco estamos todos. Estamos viendo las alternativas en conjunto con la FESFUT para poder echar a andar este torneo. Toda la solución que estamos buscando es como liga. De nada sirve buscar alternativas por sí solos, si los otros equipos no tienen alternativas”.



“Esperamos que esta semana ya todos los directivos se pongan de acuerdo en el inicio del torneo. La preocupación que tienen los compañeros directivos es legítima, cuando uno está cerca de tomar decisiones tiene que hacer un análisis de lo que más conviene. Siento que en este momento todos están conscientes en que lo que más conviene es jugar”, sostuvo el dirigente de los albos.