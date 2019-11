Lisandro Pohl denuncia indisciplina en la Selección de El Salvador

El directivo de Alianza asegura que jugadores violaron el reglamento interno.

Lisandro Pohl, director ejecutivo de Alianza FC, manifestó al programa “Güiri Güiri” que hubo actos de indisciplina en la Selección Nacional el mes pasado, cuando se realizó la doble visita al Caribe. Según el directivo, el entrenador Carlos De los Cobos marginó a dos de los supuestos indisciplinados, pero no quiso adelantar los nombres.

“Quizás no te lo puedo decir todo y lo hago por respeto al momento que vienen los partidos que son importantes para el país, que la selección los pueda ganar y siento que ante eso hay que anteponer otros intereses”, manifestó Pohl el el programa radial.

“Yo solo estoy señalando porque ya ellos sabían y a mi me confirmaron que no los convocaron por los incidentes que hubo allá y lo que me extraña a mi es que a otros tres si los convocan y el técnico alegue es por que no estaban en actividad”, agregó el director ejecutivo de Alianza, quien desde el lunes pasado adelantó el tema en su cuenta personal de Twitter.