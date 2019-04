¿Lisandro López a los Panamericanos? Licha ya eligió entre Racing y la Selección Argentina

Fernando Batista confirmó que se comunicó con el capitán de la Academia para incluirlo como uno de los tres mayores de 23 permitidos en Lima 2019.

Lisandro López saldó la gran deuda pendiente de una carrera soñada el último fin de semana, cuando levantó el trofeo de campeón de la Superliga 2018/19 con Racing. Así, Licha le puso la frutilla de la torta a una trayectoria en la que fue ídolo y campeón en Porto y en y que lo tuvo como uno de los mejores delanteros argentinos en Europa de la primera parte del Siglo XXI. Sin embargo, al delantero le quedó una espina con la Selección argentina, donde nunca tuvo la oportunidad que, sin dudas, mereció.

A los 36 años, a pesar de que acaba de finalizar como el máximo goleador del campeonato argentino, su chance en la Albiceleste parecía haber pasado definitivamente: su cuenta personal quedaría para siempre en esos únicos 8 partidos que pudo disputar. SIn embargo, de cara a los Juegos Panamericanos de Lima, Fernando Batista decidió hacer justicia: el entrenador llamó a Lisandro para contarle su intención de convocarlo como uno de los tres mayores de 23 años que se permiten en el torneo, que se disputará entre el 28 de julio y el 10 de agosto. Pero no será posible.

"Hablé con Lisandro y me agradeció mucho que haya pensado en él, no sólo por lo deportivo sino también por lo humano. Pero me dijo que prefería hacer una buena pretemporada con Racing y no cortarla", reveló el entrenador de la Sub-23 Albiceleste en diálogo con Radio Rivadavia. De esta manera, Licha no estará en Perú y se dedicará a prepararse para una nueva temporada en la Academia, donde irá en busca de su nuevo gran objetivo: la 2020.