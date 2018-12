¿Líos con Luciano Aued?: La razón que habría gatillado la salida de Beñat San José en Universidad Católica

El ex capitán Cristián Álvarez confesó que hubo un "problemita" con el plantel, haciendo eco del encontrón que el DT español tuvo con el ex Racing.

Siete días después de coronarse campeón con Universidad Católica , el técnico Beñat San José hizo uso de una cláusula con los Cruzados para poner fin a su contrato de manera anticipada.

¿La razón? Hubo varios quiebres en el camarín del cuadro precordillerano; sin embargo, la principal causa sería una discusión que tuvo con Luciano Aued . De hecho, el vasco no lo tenía considerado en sus planes de cara al 2019, pero la dirigencia quería seguir contando con uno de sus bastiones en la campaña que les permitió levantar la estrella 13.

Y esta jornada fue el ex capitán Cristián Álvarez quien salió al paso de los rumores e hizo eco del encontrón que el español tuvo con el ex Racing, revelando que sí "hubo un problemita".

"Yo no puedo contar eso, no puedo entrar en detalles. Hubo un problemita, pero no sé si dio para tanto. Nadie escuchó nada, no sé. Ni nosotros sabíamos lo que había pasado" , dijo en diálogo con Radio Cooperativa.

Universidad Católica busca DT para 2019: ¿quién será el reemplazo de Beñat San José?

Y en ese sentido, confesó que "con 'Chapa' (José Pedro Fuenzalida) y conmigo nunca hubo problemas. Siempre fue cariñoso con nosotros... Y hubo situaciones que pasan en cualquier equipo, pero eso no termina gatillando su salida. Si un técnico no quiere a un jugador, le dice que no siga y ya está", agregó.

El artículo sigue a continuación

Además, indicó que "me sorprendió (su salida), no me lo esperaba pero son decisiones que por algo se toman. Ver su conveniencia, qué era lo mejor para él, lo mejor para el club. Quizás se haya sentido solo, lejos de su casa, pero lo que gatilló su salida lo desconozco" .

Por otra parte, habló sobre los candidatos que se manejan en reemplazo del DT hispano . "Soy partidario de los técnicos chilenos. (Francisco) Bozán podría tener su oportunidad, es joven pero ha demostrado que está para equipos más grandes, está Miguel Ramírez, Miguel Ponce, que está capacitado pese a no hacer una última buena campaña, Jorge Pellicer" , comentó.

Finalmente, se refirió a la posibilidad de que Mario Salas se transforme en el nuevo estratega de Colo Colo . "Es un buen técnico, y le haría muy bien a Colo Colo, y quizás los jugadores no tengan que correr tanto con él, porque más que eso, se trata de correr bien" , cerró.