Lionel Messi gana su sexto Balón de Oro: el mejor jugador de 2019

El argentino fue coronado en París con su sexto galardón como mejor futbolista del planeta; Van Dijk, segundo, y Cristiano, tercero.

Lionel Messi ganó este lunes el Balón de Oro al mejor futbolista de 2019, quedando en la votación por delante de Virgil Van Dijk ( ), Cristiano Ronaldo ( ) y Sadio Mane (Liverpool). Luka Modric, ganador en 2018, fue el encargado de darle el trofeo en persona al astro sudamericano.

"Quiero agradecer a los periodistas que me votaron, que hicieron que mereciera yo este premio. A mis compañeros, tanto de club como de Selección, que me hicieron pasar un año maravilloso, más allá de ganar o perder", dijo Messi en la capital de .

Y agregó: "Hace 10 años recibí mi primer Balón de Oro aquí en París. Vine con mi hermano, tenía 22 años, era todo impensable para mí, todo lo que estaba viviendo. Hoy me toca recibir el sexto 10 años después, en un momento muy diferente en lo personal, con mi mujer y mis tres hijos. Como decía mi mujer en un mensaje, en todo este tiempo nunca dejé de soñar, de seguir queriendo crecer, de seguir mejorando día a día y de seguir disfrutando del fútbol. Hago lo que amo desde que tenía uno o dos años. Ojalá me queden varios más para seguir disfrutándolo. Sé la edad que tengo y es difícil. Repito, me quedan varios años más, pero el tiempo parece volar y todo pasa muy rápido. Espero seguir disfrutando de mi familia, de mis rivales, de toda la vida que me toca vivir".

Es el sexto Balón de Oro que gana Messi, que es el futbolista que más tiene en este premio. Lo ha ganado en 2019, 2015, 2012, 2011, 2010 y 2009.

Se cumple una década y un día del primer Balón de Oro que ganó Messi, que desde entonces no ha parado de asombrar al mundo del fútbol con gestas que le han vuelto a convertir en el mejor del mundo.

De este modo el se convierte en el equipo con más Balones de Oro de la historia con 12 títulos (6 de Messi, 2 de Cruyff, 1 Ronaldinho, Rivaldo, Stoichkov y Luis Suárez) por los 11 del (5 Cristiano, 2 Di Stefano, 1 Modric, Cannavaro, Ronaldo, Figo y Kopa)