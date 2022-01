Lionel Messi en PSG: qué partidos se perdió, contra qué rivales y por qué

Desde su histórica llegara a Paris en agosto de 2021, Lionel Messi ha tenido algunos inconvenientes para jugar la cantidad de minutos que nos tenía acostumbrado temporadas atrás. Si bien en los últimos meses ya había ingresado en la dinámica del equipo, que a nivel colectivo todavía parece no arrancar, Leo tuvo que perderse algunos encuentros. En total, desde que se encuentra en Francia, su equipo disputó 25 partidos y el ex Barcelona no estuvo, por distintas razones, en nueve de ellos.

Con la noticia de que el astro rosarino dio positivo en Covid-19, probablemente se pierde de uno a dos partidos en el inicio del 2022.

