Línea de 3 defensores: baluarte de Atlético Nacional para el arco en cero

El Verdolaga lleva tres partidos consecutivos sin recibir gol, hecho que no se veía desde hacía 10 meses.

"No por tener más defensas, se defiende mejor" podría ser una frase equivalente a la vieja conocida en el fútbol de "No por tener más delanteros, se ataca mejor" y es la que le aplica al Atlético Nacional, versión Guimarães, que mantiene dos invictos: no pierde hace 4 fechas y no ha recibido gol hace 3 juegos.

Y es que en medio del caos defensivo que sufrió el Verde, especialmente en la segunda etapa de Juan Carlos Osorio durante el 2020, para encontrar una racha igual de vallas invictas hay que remontarse 10 meses atrás, hasta abril del 20019, cuando sumó la misma cantidad de partidos en línea sin conceder, tal como lo destacó el estadígrafo Óscar Yamit Quiroz.

Atlético Nacional no sacaba su arco invicto en 3 partidos consecutivos, desde abril de 2019:



ATN 1-0 Alianza Petrolera

Junior 0-0 ATN

ATN 4-0 Patriotas F.C. — Óscar Yamit Quiroz R (@oscaryamit) February 17, 2021

La campaña que hoy tiene al cuadro antioqueño en los primeros lugares de la Liga BetPlay se ha sostenido en un correcto comportamiento defensivo. No perfecto, pero sí más solvente y preciso respecto a lo anterior, pese a jugar con una línea de tres defensores, o algunas veces cuatro, pero con un falso lateral derecho.

¿Cómo se pasó de la inseguridad que derivó en una racha de 18 partidos seguidos recibiendo gol, a la ahora reinante tranquilidad sustentada en los números? Han sido varias claves las que han aportado al proceso, pero tal vez la más importante sea la continuidad que ha recibido la nómina por parte del técnico.

Atrás quedaron los días de la rotación y cambio constante, con prácticamente una nómina 'nueva' cada partido y llegaron los días de la regularidad. Quintana, Mosquera, Olivera y Banguero, complementados por Perlaza y Rovira una línea más arriba, le han devuelto la seguridad defensiva al equipo, que le permite enfocarse de mejor manera en explotar el ya conocido potencial ofensivo.

Esto, sumado al gran nivel del promisorio Yerson Mosquera -elegido figura del partido ante Once Caldas-, al buen acople que ha tenido Emanuel Olivera -elegido figura del partido ante Pasto- y un trabajo comprometido de Danovis Banguero, más allá de que aún no logre la dimensión alcanzada en Tolima, han sido fundamentales para tener a Nacional y su técnico respirando tranquilos en el campeonato.

Alexandre Guimarães no necesitó cinco defensas para erradicar el viejo problema de Nacional, necesitó una combinación equilibrada entre cantidad de jugadores y momento ideal de nivel de esos jugadores que hoy permiten que el hincha se vaya a dormir tranquilo.