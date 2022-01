Linares vs. Barcelona EN VIVO ONLINE, por la Copa del Rey: dónde y cómo verlo por internet en streaming y TV

Con el calendario un tanto apretado y la enfermería llena, Barcelona visita al Linares Deportivo en la tercera ronda de la Copa del Rey 2021-2022. El equipo de Xavi llega con varias bajas, la mayoría por Covid-19, por lo que tendrá que echar mano de los jóvenes una vez más.

Del otro lado está la localía, que pese a navegar en la media tabla de del Grupo 2 de la Primera Divisón RFEF están motivados en eliminar al cuadro culé y avanzar a octavos de final. Para que no te pierdas nada del encuentro, acá te damos todos los detalles para sintonizar la transmisión en vivo y en directo.

¿CUÁNDO, DÓNDE Y A QUÉ HORA ES LINARES VS. BARCELONA?

PARTIDO Linares Deportivo - Barcelona FECHA Miércoles 5 de enero ESTADIO Municipal de Linarejos | Linares (Jaén), España HORARIO 12:30 hora de México; 13:30 hora de Colombia; 15:30 hora de Chile y Argentina; 19:30 hora de España

DÓNDE VER POR TV LINARES VS BARCELONA

La transmisión en vivo y en directo del encuentro copero pasa por los siguientes canales de televisión:

CHILE TV: DIRECTV Sports ARGENTINA TV: DIRECTV Sports MÉXICO TV: SKY Sports COLOMBIA TV: DIRECTV Sports ESPAÑA TV: DAZN

DAZN 1 (Movistar+ 59)

CÓMO VER POR STREAMING ONLINE LINARES VS. BARCELONA

Se podrá acceder al partido de la Copa del Rey vía internet a través de las plataforma de streaming de DIRECTV Go para Sudamérica, Blue To Go en México y DAZN en España. Las tres plataformas están disponibles para PC, MAC y tablets o smartphones con sistema Android (4 o superior) e iOS (8 o superior).

FORMACIONES LINARES - BARCELONA

LINARES DEPORTIVO

Brimah; Perejón, Lara Jiménez, Josema, Miguel Marín; Sanchidrián, Expósito, Meléndez, Carnicer; Etxaniz y Vallina. DT: Alberto González.

BARCELONA

Neto; Eric García, Piqué, Araujo, Jordi Alba; Busquets, Frenkie de Jong, Riqui Puig; Jutglá, Akhomacg y Luuk de Jong. DT: Xavi Hernández.