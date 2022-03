Lim no haría un hospital cutre como el Nuevo Mestalla

¿Imaginan una semifinal de Copa como la que se ha disputado hace apenas 15 días con lonas en la parte superior de Mestalla?Yo no. No lo imagino y no lo quiero ver, pese a que eso es lo que ha presentado Meriton como opción irrevocable para finalizar el nuevo estadio de Mestalla.

De todas las cosas que han presentado a mi hay dos que me parecen bochornosas para un club y una afición como la del Valencia. Una que quieran dejar 74.000 metros de los 260.000 sin construir, es decir en bruto, en el cemento. En esto se incluye todo el anillo superior, preparado para más de 11.000 personas, y también la tienda o el famoso museo o la zona de restauración. Y dos, que el estadio no tenga ninguna fachada lateral y se quede abierto.

Y sí, estaría genial que explique el proyecto, pero a los que lo hemos visto lo tenemos claro porque lo pone nítido. Lo único que se puede ampliar es el anillo medio o VIP que puede pasar de 7500 butacas a algo más de 16.000, pero el anillo superior únicamente se contempla para grandes acontecimientos o finales de campeonatos y no como necesidad del club. Eso es lo que pone claramente el Valencia CF de Meriton en el proyecto entregado a las instituciones.

Nuevo Mestalla

Y no, no lo concibo, no puedo callarme ante tal atropello al valencianismo y a un club centenario que sigue siendo uno de los grandes de España, aunque sea por su historia y su afición. No quiero imaginar lo que sería el nuevo Estadio con unas lonas en la parte superior, porque como dice el club hay que generar el efecto ‘lleno – olla a presión’ y por eso, ante la imposibilidad de acabar todo el estadio por falta de presupuesto, se dejarán sin construir.

No imagino al Sevilla con esa chapuza, ni al Betis, ni al Villarreal. No lo ha hecho el Atlético en el Metropolitano, ni el Athletic en San Mamés, ni el Espanyol en Cornellá. No, no, no y mil veces no. No se puede consentir que un teniendo a un multimillonario, como Peter Lim, que puso 100 millones para comprar a Enzo, Negredo y Rodrigo, y ha movido 1000 millones en transferencias desde que llegó, no se quiera gastar ahora ni un céntimo para acabar el estadio al que se comprometió.

No es de recibo que el club se vaya a hipotecar con CVC para 50 años, de esos 80 millones para el estadio se devolverán unos 240 millones en intereses, y el club a cambio no vaya a tener unas instalaciones de primerísimo nivel. Ya que el club paga tan caro el dinero que va a recibir, al menos que sea para tener una instalación top. Parece que en Valencia se ha olvidado que Lim venía para construir un gran equipo y club. Ahora, cualquier cosa vale y ya se asume con naturalidad que el equipo divaga por la zona media de la clasificación y también se quiere colar por la escuadra un campo de medio pelo, por el simple hecho de acabarlo.

No señor Lim. No permitiremos que haga usted un estadio de medio pelo, porque usted no haría en Singapur o Londres un hospital de medio pelo, sin salas para operar o sin camas para los enfermos. Eso solo se lo permite con el Valencia CF, porque aquí desde que llegó usted ha hecho lo que ha querido con la entidad y nadie le ha puesto freno. Ahora, las cosas han cambiado y por mucho que los cuatro palmeros y asalariados que aplauden todas las ideas de los Meriton boys, cuando la gente conozca el proyecto de verdad, estoy convencido de que habrá rechazo generalizado.

Ahora, falta que las instituciones, las que no están al servicio de Meriton, ellos sabrán porqué, sean firmes y no regalen un solo metro edificable al trilero de Singapur si no asegura un estadio a la altura de la grandeza del Valencia CF.

Héctor Gómez