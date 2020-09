Lillini confiesa que preferiría dejar la dirección técnica de Pumas para 2021

El entrenador argentino asegura que su verdadera vocación es la formación de jóvenes promesas.

No se podría entender el magnífico Guardianes 2020 de Pumas sin Andrés Lillini en la dirección técnica. El argentino ha superado todas las expectativas y tras nueve jornadas tiene a su equipo líder e invicto, levantando la mano para soñar con hacerse con el título.

Muchos aficionados comienzan a pedir que el sudamericano se quede como entrenador en un proyecto a largo plazo, debido a que ha logrado conectar con su parcialidad y los jugadores, que han desarrollado su mejor versión y un grupo a prueba de todo.

Sin embargo, ha llegado una declaración que no agradará mucho a los aficionados de Universidad. En entrevista con AS México, Lillini volvió a aclarar que no se ve futuro en la dirección técnica. "Si puedo volver a la Cantera... Es mi pasión la formación. Hoy estoy haciendo un trabajo que es destacable, recién va la mitad de torneo, no hemos logrado nada".

Pese a eso, el director de fuerzas básicas confesó que esta disfrutando al máximo esta nueva experiencia en su carrera: "Me gusta la adrenalina de Primera División, me gusta el día a día. Creo que lo que llevo dentro es la formación y ojalá que en este donde yo me pueda desarrollar", aclaró para cerrar.