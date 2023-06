Escándalo en el arbitraje argentino: Diego Abal fue despedido por Federico Beligoy

Como consecuencia del insólito fallo por el que le anularon el gol a Gimnasia y una acalorada discusión, el árbitro fue cesado de sus funciones.

La situación vivida el sábado 20 de mayo en el Bosque de La Plata trajo graves consecuencias para el referato argentino, ya que unos días más tarde, Federico Beligoy decidió despedir a Diego Abal, árbitro VAR del duelo entre Gimnasia y Sarmiento, aunque como parte de una interna que finalmente explotó entre los jueces argentinos.

¿Qué había ocurrido? Cuando transcurrían 41 minutos del segundo tiempo, Felipe Sánchez convertía el 1-0 para el Lobo pero Ariel Penel, a instancias del VAR, sancionó un fuera de juego en el origen de la jugada, un tiro de esquina que el equipo local jugó en corto. Como consecuencia de esta acción y pese a los pedidos de disculpas del árbitro principal, fueron "parados" tanto él como los jueces de línea presentes y los responsables del asistente de video.

En la reunión semanal de los jueces, Federico Beligoy señaló el error cometido y habló del desconocimiento del arbitraje, por encima del error puntual. Pese a que hubo una nueva muestra de arrepentimiento, se elevó el tono de la discusión y el Director Nacional de Arbitraje fue señalado de no respaldar a quienes representa, lo que caló hondo y derivó en que Abal, que ya no dirige en campo de juego por haber superado el límite de 48 años, sea despedido y cesado en sus funciones como VAR, para el que esperaba ser designado internacional.

Otro involucrado en el conflicto es Fernando Espinoza, nuevamente señalado por sus formas dentro de la cancha (este fin de semana empujó a un jugador de Central Córdoba), quien fue suspendido por dos fechas y se le dio de baja a su categoría de internacional.

Este escándalo llega mientras, off the record, el propio Beligoy habría acusado a los árbitros de intentar perjudicarlo con malas actuaciones para lograr que sea desplazado del cargo por Chiqui Tapia y Pablo Toviggino, quien ya dieron muestras de cansancio de una situación que no hace más que lesionar al fútbol argentino.