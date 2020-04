Liga de Balompié abre las puertas a jugadores y clubes del Ascenso MX

La LBM planea arrancar su torneo inicial el próximo 18 de septiembre.

En medio de los problemas por la posibilidad de erradicar la Liga de Ascenso ha surgido una nueva alternativa tanto para jugadores que podrían quedarse inactivos como para clubes que no quieran ser parte de la Liga de Desarrollo de la Federación Mexicana de Futbol.

Víctor Montiel, presidente de la Liga de Balompié Mexicano informó a Goal que los futbolistas tienen la opción de integrar sus equipos siempre y cuando queden libres de las instituciones con quienes aún tienen contrato.

“Sí. Sin problema. Yo veo esa parte donde si el jugador se queda desempleado, libre en todos los sentidos abrimos esa puerta. Tenemos que ver si el jugador, jugador que recibamos tiene que estar libre, mostrarnos que está libre de alguna manera”, expresó vía telefónica en Guadalajara.

Más equipos

“No queremos tomar esta ventaja por ética, sabemos que es un tema delicado, tendrían que definir su situación en todos los sentidos, si hay alguien interesado estamos dispuestos a abrirle la puerta, que estén convencidos que es una opción de jugar en la primera división de nuestra liga”, agregó.

Montiel habló sobre lo que significa en estos momentos el problema en el y la posibilidad de que algunos jugadores puedan quedar desempleados.

“Es complicado hablar de la MX. Nuestro objetivo principal era que los jugadores sin empleo tienen la posibilidad de estar en nuestra Liga, pasa este detalle, nos prende a nosotros esa parte, si hay jugadores que quedan fuera y sin jugar hicimos la Liga para tener ese tipo de jugadores”, explicó.

La Liga que dará inicio de manera oficial el 18 de septiembre si las condiciones sanitarias lo permiten también dará oportunidad a aquellas instituciones que decidan hacerse a un lado de la decisión que pueda tomar la Asamblea de Dueños de la .

“Claro. Estamos empezando, equipo que se quede sin participar en la MX no lo estamos sacando de allá, si deciden venir para acá les abrimos las puertas sin problemas”, dijo.

En el mismo sentido aclaró que ha tenido comunicación con varios clubes interesados en formar parte de la Liga de Balompié, aunque no quiso revelar nombres.

“De poquitos he tenido (llamadas). No puedo comentar nada en cuanto al pacto de confidencialidad, no sabemos en qué va a terminar esta parte y tienen que tener una seguridad en todos los sentidos”, puntualizó.