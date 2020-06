Léster Blanco analiza su paso por Tailandia: “Es una buena experiencia”

El delantero juega en la Segunda División de ese país.

Léster Blanco se puede jactar de ser un jugador que no le arruga la cara a los nuevos retos. El delantero juega en el Prhae United, de la segunda categoría de , equipo que volvió a los entrenos tras el confinamiento.



“Es una buena experiencia porque me ha ayudado a acomodarme al país, a su ritmo de juego. En el inicio del torneo iba de menos a más y me voy adaptando. Si bien el fútbol es universal siempre hay cosas que cambian por la cultura. Este parón me está ayudando para conocer el país y las personas”, dijo Blanco.



Sobre los objetivos que tiene a corto plazo con el equipo, el exjugador de Santa Tecla señaló: “Manifestaron es de mantener la categoría, pero en el camino las cosas pueden ir cambiando. Estoy acostumbrado a que uno quiere más y eso se transmite y buscamos hacer lo mejor posible”.