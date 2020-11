La lesión de Radamel Falcao García en el Galatasaray: Qué tiene, cuánto tiempo estará de baja y si podrá jugar el próximo partido

La lesión del 'Tigre' sigue generando preocupación en , pues se ajustaron dos semanas desde que fue reportado con molestias musculares y aún no ha podido integrarse al trabajo normal con el grupo.

Radamel Falcao García presentó una molestia en su pierna derecha durante un entrenamiento y si bien se tuvo claridad del grado de la lesión, no se especificó el tiempo que podría estar de baja.

El parte médico oficial reportó que "se detectó una tensión moderada en el grupo de músculos anterior superior derecho". Inicialmente se especuló que la recuperación podría tardar entre 5 y 10 días, pero ya se ajustaron 15 días desde entonces.

El club reportó este viernes que "Continuó el tratamiento médico de Christian Luyindama, Peter Etebo y Radamel Falcao" sin entregar más detalles.

