La lesión del Pulpito González: qué tiene y cuándo podría volver

Fue la apuesta de Russo ante Racing y no defraudó, pero apenas pudo completar 50 minutos antes de ser reemplazado por una molestia física.

Diego González no estaba en los planes de nadie cuando lo llamó Román. Sin lugar en Racing luego de haberse roto los ligamentos cruzados de la rodilla izquierda, el Pulpito tenía todo arreglado para pegar la vuelta a . Pero Boca cedió a Iván Marcone a préstamo y Miguel Ángel Russo necesitaba un reemplazante. Y aunque parecía que no iba a tener mucho lugar en un once que parecía salir de memoria, terminó siendo una de las grandes figuras en lo que fue el partido más importante del Xenize en 2020.

Tras algunos partidos que no convencieron, el DT decidió sacar a Nicolás Capaldo -quien venía siendo el reemplazante del colgado Pol Fernández- y mandar a la cancha justamente al ex-Racing. Y si bien no se cumplió la famosa ley, tuvo un alto rendimiento que bien le podría abrir un lugar entre los titulares. Sin embargo, debió ser reemplazado a los 5 minutos del segundo tiempo, con toda el enojo del mundo.

"No estaba llorando, salí con bronca. En esta instancia no se puede arriesgar por el equipo, hay que darle espacio a un compañero que lo pueda hacer mejor", expresó González. ¿Qué le pasó? "Tengo una molestia en el cuádriceps. Vamos a ver cómo evoluciona, esperemos que no sea nada", explicó.

En principio, el Pulpito no jugará ante y apostarán para que esté disponible sí o sí para el partido de ida ante Santos en La Bombonera, el próximo miércoles 6 de enero, por lo que también se podría perder el Superclásico en caso de que se confirme para el 30 de diciembre.