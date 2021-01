La lesión del Pulpito González: qué tiene, cuánto tardará en recuperarse y cuándo vuelve a jugar en Boca

El volante sufrió una dura lesión sobre el final del partido por Banfield, pero zafó de la fractura y ya fue operado. Estará tres meses afuera.

"Por estos colores, volvería a arriesgarme para evitar un gol", dijo un visiblemente emocionado Diego González en medio de la consagración de Boca en la Copa Maradona. Para él, claro, habrá sido un festejo agridulce: ya era tiempo cumplido cuando fue a tapar un remate de Payero que le impactó directo en la pierna izquierda y lo obligó a dejar la cancha. Se temió lo peor, pero pudo acompañar a sus compañeros en la entrega del trofeo y, sin tiempo que perder, ya pasó por el quirófano.

Luego de que se lo observara con una bota durante la celebración, este lunes por la mañana llegó a Ezeiza en silla de ruedas y contó cómo fueron las horas posteriores al partido. "Hicimos una placa y el doctor la vio, pero tenemos que ver cómo sigue en estos días para hacer o no otro estudio. Todavía no podemos dar algo que no se vio", explicó el Pulpito.

#CopaMaradonaEnTNTsports | Tras salir lesionado en la final, el Pulpo González agradeció al club de La Ribera por contar con él: “Como ellos se la jugaron por mí, yo me la jugaría por Boca.”



🆚 Boca pic.twitter.com/9OJuCGdAQX — TNT Sports (@TNTSportsAR) January 18, 2021

Finalmente, la decisión fue intervenirlo quirúrgicamente este mismo lunes, tras conocerse el diagnóstico: "sindesmosis tibioperonea distal con lesión del ligamento deltoide de tobillo izquierdo, sin fracturas". Ya operado, tendrá al menos tres meses de recuperación y se perderá gran parte de la Copa Diego Maradona.

#ParteMédico



Diego González: fue intervenido quirúrgicamente por lesión de la sindesmosis tibioperonea distal con lesión del ligamento deltoide de tobillo izquierdo, sin fracturas.



Depto. Médico Fútbol Profesional pic.twitter.com/Z89PzwWhgx — Boca Jrs. Oficial (desde 🏡) (@BocaJrsOficial) January 18, 2021

El próximo campeonato local comenzará a mediados de febrero, mientras que la hará lo propio recién en abril.