La lesión de Luca Langoni: qué tiene, cuánto tiempo tendrá de baja y cuándo volverá a jugar para Boca

El delantero salió en los primeros minutos del duelo ante el Cacique por un fuerte dolor.

Por la fecha 5 del Grupo F de Copa Libertadores, Boca recibía a Colo Colo en La Bombonera en un duelo clave para su aspiración de pasar de ronda. La noche comenzó con el pie izquierdo, porque en el primer cuarto de hora Luca Langoni salió visiblemente afectado tras resentirse de su lesión.

QUÉ LESIÓN TUVO LUCA LANGONI

El 12 de abril, ante San Lorenzo, el juvenil sufrió una lesión muscular grado 1 en el isquiotibial derecho. Tras recuperarse volvió a entrenarse, pero rápidamente volvió a sentir dolor en la zona. Se hizo nuevos estudios y se conoció que tuvo un edema sobre la cicatriz por lo que tuvo que estar afuera más de lo debido.

Ahora, ante Colo Colo y en una acción normal de juego, volvió a padecer la lesión que no lo está dejando jugar tranquilo.

CUÁNTO TIEMPO TENDRÁ DE BAJA Y CUÁNDO REGRESARÁ

Hasta que no se realicen los estudios pertinentes no se podrá detectar la gravedad del asunto y el lapso que deberá parar. La última vez que tuvo una recaída no estuvo con el Xeneize por tres semanas. Mínimo se perdería el duelo ante Lanús por el Torneo Binance y la definición del grupo de Libertadores frente a Monagas.