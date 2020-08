Leonardo Valencia lleva a la Justicia acusaciones de violencia de género

El volante de Colo Colo presentó una querella contra su exmujer, quien lo acusó de maltratos físicos. Lo representa el exabogado de Sergio Jadue.

En los últimos días Leonardo ha estado en la polémica, luego de que su expareja, Valeria Pérez, revelara una serie de violentas conversaciones que mantuvo con el volante de , en las que denuncia amenazas, abandono a sus hijos y el no pago de la pensión alimenticia luego de su separación.

De hecho, Pérez relató esta jornada parte del maltrato intrafamiliar que vivió junto al ex Universidad de en diálogo con El Desconcierto. "Un día llegó con una pistola a la casa y me la puso en la cabeza. Me quería matar, mi hijo le gritó que no, ahí él bajó la pistola. Eso no lo denuncié porque tenía miedo que me fuera a matar. En esa época peleábamos porque yo le reclamaba que salía mucho. Le decía que se hiciera cargo de su familia, que dejara de salir con ellos, yo le daba consejos en buena y él se emputecía", indicó.

Al respecto, según reporta La Tercera, el futbolista decidió querellarse por calumnias con publicidad. Incluso, detalla la publicación, el mediocampista del Cacique pide tres años de reclusión menor en su grado medio para su exmujer.

Su abogado es José Pablo Forteza, quien representó a Sergio Jadue ante la justicia chilena "y ayudó al calerano a preparar su desembarco en , donde actualmente se le investiga por diversos casos de corrupción", afirma el matutino, y consignan, también, que el profesional actualmente representa al exsecretario general de la ANFP Nibaldo Jaque en una investigación por presunta estafa en contra del empresario Gabriel Massuh.

“Se solicita se imponga a la querellada la pena de tres años de reclusión menor en su grado medio, multa de veinte unidades tributarias mensuales, como asimismo a la publicación a su costa de la sentencia condenatoria que sobre este proceso recaiga, como autora del delito de calumnias proferidas por escrito y con publicidad cometidas en contra de mi representado don Leonardo Felipe Valencia Rossel, estando el delito en estado de consumado y teniendo la querellada la calidad de autora”, precisa la acción legal a la que tuvo acceso el citado medio.