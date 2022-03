Leonardo, sobre la renovación de Mbappé: “No hemos enviado una oferta específica”

Nuevo capítulo en la novela titulada Kylian Mbappé. Leonardo, director deportivo del PSG, habló en “L'Equipe” sobre la posible renovación del delantero. “No hemos enviado una oferta específica”, aseguró el directivo. Y resaltó: “Tenemos posibilidades con Mbappé, lo intentaremos todo”.

El brasileño dio más detalles sobre la negociación con la estrella francesa: “Creo que lo último que pondremos en este contrato será el dinero. Queremos ponerlo en las mejores condiciones para que sea el mejor jugador posible… Kylian tienen un valor tan grande que creo que eso es secundario. Creo que para poner la cantidad, tardará dos minutos”.

¿Más opciones de que renueve y no vaya al Real Madrid? Leonardo responde: “No puedo decirlo, pero tenemos posibilidades. Mientras no haya firma, lo intentaremos todo, haremos todo lo posible para mantenerlo. No creo que decida el resultado ante el Real Madrid. Tenemos una próxima generación, tenemos jóvenes en formación, queremos hacer otras inversiones. Lo hecho por Qatar durante diez años ha llevado al PSG entre los grandes. Hoy, el club es una realidad. Es amado, admirado, respetado”.

Leonardo, sobre Ramos: “Desafortunadamente, lo que imaginamos no sucedió”

El director deportivo del PSG se refirió también al presente de Sergio Ramos: "Lo fichamos y estaba bien físicamente. Hoy jugó cinco partidos. Desafortunadamente, lo que imaginamos no sucedió. Es difícil para él, para todos. Pero nuestros informes son claros. El día que digamos que ya no puede jugar, todo el mundo lo tendrá claro. Este no es el caso. Después, el no jugar le dificulta ser líder. Esperaremos antes de sacar conclusiones, la temporada no ha terminado. Pero no tengo miedo de asumir la responsabilidad de los errores cuando los cometo. Nasser me da total confianza, me da verdadera autonomía y, por eso, se lo agradezco. Trabajar con este espíritu realmente te da ganas de hacerlo. Es importante. Por eso también digo que el PSG es un gran club".

La continuidad de Pochettino

¿Seguirá el argentino en el PSG? Leonardo tocó también este tema: "A día de hoy, aún le queda un año de contrato. Honestamente, nunca pensamos en cambiar de entrenador. De verdad. Nunca contactamos con Zidane ni con nadie. Antes de venir aquí, Pochettino estaba entre los 5 mejores entrenadores y todavía lo está. Vemos el progreso, incluso si han pasado muchas cosas. Siempre lo veo más involucrado porque, con el tiempo, conoces mejor el contexto".