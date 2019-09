Leonardo: "Los problemas de Neymar y el PSG están resueltos"

El director deportivo del club francés se ha mostrado satisfecho con la actitud del brasileño en las últimas horas.

La salida de Neymar al no terminó de cerrarse, el brasileño no se fue al y ya ha vuelto a jugar con el club francés y marcó un gol de chilena en su primer partido de la temporada. De hecho, el director deportivo, Leonardo, habló abiertamente de la situación.

"Neymar cometió errores sí. Pero cuando terminó la ventana de transferencia, regresó de manera positiva, se presentó a tiempo (en el centro de entrenamiento) después de sus partidos con y se portó muy bien. Hizo un partido importante, en condiciones no fáciles. Y marca un gol espectacular, con un escenario digno de Hollywood. Y después del partido, hizo una comunicación honesta y muy buena", comentó a RMC Sport.

"Es cierto que si miramos palabra por palabra lo que dijo, siempre encontraremos cosas para comentar. Y es cierto que no podemos decir hoy que todo esté resuelto. Es cierto que no está completamente resuelto. Pero hablamos, hablamos y hoy lo que tenemos que hacer es jugar. No se puede hacer una telenovela mexicana alrededor de todo. Debemos jugar y entrenar. El problema con los errores que tuvo este verano está resuelto. Ahora está sujeto a las mismas reglas internas que todos los demás jugadores. Él está aquí y es parte del club. Tenemos que hablar sobre PSG ahora o lo que hace en el terreno. Neymar, no es un mal tipo. Es una cosa del fútbol, ​​no solo del PSG. Y cuando hoy miras a la fuerza laboral, y lo que tenemos, seguro que somos más fuertes con él", añadió sobre la situación.