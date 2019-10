León le aconseja a Macías: "No hay como irse joven a Europa"

Se encuentra concentrado con la Selección mexicana para disputar la Concacaf Liga de las Naciones.

En León son conscientes que José Juan Macías no les pertenece al 100% todavía porque su carta la tiene Chivas. Sin embargo, y a pesar de que quieren conservarlo, no se muerden la lengua a la hora de sugerirle que su edad, 20 años, no representa un obstáculo para abandonar la Liga MX con destino hacia el extranjero.

"Siempre se platica y se platicará, trataremos de (comprarlo) porque es un buen jugador. Él está contento, pero si se la da la oportunidad hay que aprovecharla. Si vienen por él ni modo que no quiera ir por no tener experiencia. No hay como irse joven a Europa para que tengas la madurez de desarrollar su futbol", sostuvo Rodrigo Fernández, director deportivo de la Fiera, en conferencia de prensa.

Fernández recalcó que su interés principal es sentarse a dialogar con el Guadalajara para que rebajen el precio de 15 millones de dólares por sus derechos, y se quede del Clausura 2020 en adelante.

"Está a préstamo y vence en diciembre. Cuando se termine el torneo se va a analizar, pero no ha salido nada", añadió.