Lenglet y su asombroso viaje de Old Trafford a Old Trafford

Robert Fernàndez, que le fichó para el Barcelona, desvela en Goal cómo se gestó el fichaje del héroe del Sevilla en Old Trafford hace un año.

LA INTRAHISTORIA

Clément Lenglet regresa el miércoles al escenario en el que se doctoró como uno de los centrales al alza del fútbol europeo, pues fue precisamente en Old Trafford cuando demostró, hace poco más de un año en los octavos de final de la , que es un jugador de grandes citas. Sin embargo, si el resolvió ficharle poco después "no fue por su gran marcaje a Lukaku" sino por todo lo demás, según revela en Goal el que fuera secretario técnico barcelonista, Robert Fernàndez, y gran responsable de la llegada del francés, hace un año indiscutible en la zaga sevillista, hoy consolidado en el eje de la retaguardia barcelonista junto a Gerard Piqué.

"Le seguíamos desde que jugaba en el Nancy" explica el antiguo jefe de los servicios técnicos del Barcelona y recuerda cómo "tras ver su evolución en el confirmamos que podía ser importante también con nosotros". Por aquel entonces "en el Barcelona había cierta obsesión con los centrales, existía la sensación de que se había gastado mucho dinero y los jugadores que se habían incorporado no habían acabado de funcionar" y Lenglet acabó siendo el elegido para reforzar el centro de la defensa.

Robert siempre supo lo que buscaba. "Para mí era importante que el central fuera un tipo tranquilo y pausado, con buena salida de balón y joven, un elemento también fundamental, pero sobre todo buscábamos a alguien muy responsable y profesional" recuerda. Así, "aquellos dos partidos ante el United, a pesar de ser muy buenos en el aspecto individual, no me convencieron en primer lugar porque marcar a Lukaku no es particularmente difícil, no es uno de los delanteros top del momento, es un buen delantero, fuerte, y Lenglet lo pudo marcar con tanto éxito por sus grandes habilidades en el uno contra uno pero nosotros priorizábamos otras cosas".

Robert insiste en que elementos como "la potencia, la colocación, la salida del balón y la madurez fueron las virtudes que nos convencieron para ficharle, sin olvidar su gran juego aéreo, que nos lo tomamos como un plus". De hecho, al ejecutivo le preocupaba especialmente la adaptación al sistema del Barcelona, que suele defender muy lejos de la portería y puede exponer fácilmente a los centrales por pequeño que sea el error. "Es que el jugador puede quedar marcado muy rápidamente tras un mal control o un mal pase, hay que hilar muy fino en el mercado". Lenglet solo ofrecía soluciones ante los parámetros de búsqueda del Barcelona.

"El tipo tiene la sangre congelada cuando otros tienen las pulsaciones disparadas, es un jugador excepcional en este aspecto porque sabe poner la pausa y dar tranquilidad en situaciones muy tensas y es justo el tipo de jugador que el Barcelona necesita, alguien capaz de tomar decisiones en situaciones de muchos nervios" apunta Robert, quien además señala que, de hecho, cuando el Sevilla se midió al Mancheser United "ya teníamos muy pocas dudas en cuanto a su fichaje". Y ojo que esto no acaba aquí. Porque Lenglet todavía no ha cumplido los veinticuatro años y su carrera como azulgrana se intuye como larga si nada se tuerce.

"El fútbol de Lenglet evolucionará y será mucho mejor jugador la temporada que viene si mantiene la estructura mental adecuada porque tiene una serie de condiciones óptimas y está rodeado por jugadores que le van a ayudar en todos los aspectos, no hay ni un solo jugador que sea el mismo cuando llega que cuando se va del Barcelona, todos progresan aunque hayan jugado poco y no es su caso porque está jugando". No ha dejado de hacerlo desde que debutara como profesional en el Nancy en 2016. Meses después fichaba por el Sevilla y se presentaba al mundo con tanto descaro como madurez.

Su evolución no pasó desapercibida a ojos de Robert Fernàndez y del Barcelona, que nunca dudó de su incorporación a pesar de que algunos contratiempos de última hora retrasaron el pago de su cláusula el pasado verano. Hoy, un año después, Lenglet regresa a Old Trafford, el escenario en el que se se prensentó ante la aristocracia del fútbol a pesar de que el Barcelona ya estaba convencido de ir a por él. De nuevo, lo hará como titular. Y habrá que ver si, como hizo su Sevilla, también el cuadro catalán consigue apear a los Red Devils de la competición europea.