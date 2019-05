Leipzig - Bayern Munich, por la Bundesliga: alineaciones, día, hora, noticias y cómo verlo

El equipo bávaro se la juega toda para asegurar el título. James Rodríguez no verá acción.

Bayern Munich sigue en la punta de la tabla y se encamina a un nuevo título en la , los bávaros tienen la responsabilidad de ganar su próximo partido y con ello lograr de una vez por todas la consagración.

Sin embargo, la prensa alemana ha confirmado que, por segundo fin de semana consecutivo, Kovac no podrá contar con James Rodríguez, quien a pesar de haberse reintegrado a las prácticas esta semana, no fue parte del entrenamiento de este viernes, por lo que no estaría en la convocatoría para el juego del sábado.

POSIBLE XI DEL BAYERN MUNICH

Kovac formaría con: Ulreich; Kimmich, Sülle, Boateng, Alaba; Thiago, Coman; Goretzka, Müller, Gnabry; Lewandowski.

POSIBLE XI DEL LEIPZIG

Ralf Rangnick por su parte formará con: Werner; Poulsen, Halstenberg, Forsberg, Laimer, Klostermann; Kampl, W. Orban, Ibrahima Konaté; Mukiele, Gulácsi

HORA DEL PARTIDO, DÓNDE VERLO POR TV

El encuentro será el sábado 11 de mayo a las 08:30 de (10:30 de , 09:30 de y 14:30 en ). Fox Sports tendrá la señal de este partido en su página de internet y en todas sus plataformas digitales.