Paredes también quiere a Messi en PSG: "Lo recibiremos con los brazos abiertos"

Compañeros en la Selección argentina, el volante ex-Boca se ilusiona con tener a Leo en París.

Neymar no es el único jugador de Paris Saint-Germain que quiere jugar con el argentino Lionel Messi: su compatriota Leandro Paredes también está a favor y espera que sea en el equipo galo.

Luego del triunfo frente a por la , el delantero brasileño soltó una frase que sacudió en mercado europeo: "Me gustaría volver a jugar con Messi. Eso es lo que más quiero". No obstante, no aclaró en qué club podría cumplir ese sueño.

Al respecto, Paredes abrió las puertas para tener al capitán albiceleste en : "Ojalá todos queramos que venga, pero será su decisión. Tenemos un grupo increíble, buenos jugadores, buena gente, eso lo aprovechamos".

"Espero que Leo tome la mejor decisión por él, pero lo recibiremos con los brazos abiertos", remarcó el mediocampista surgido de Boca. ¿Lo escuchará Messi?