Leandro Paredes habló de robo, bancó a Messi y le pegó a Sampaoli

La figura de la Selección argentina en la Copa América repasó varias cuestiones de lo ocurrido en Brasil y atacó al extécnico.

Sin tener una actuación totalmente consagratoria, Leandro Paredes hizo méritos para ser parte fundamental en la renovación de la Selección argentina, siendo además el único albiceleste presente en el equipo ideal de la según la CONMEBOL. Desde ese lugar, repasó lo ocurrido en y no tuvo pelos en la lengua para habar de varias cuestiones.

En una entrevista a Fox Sports, el volante surgido en Boca dejó en claro que en la semifinal "nos robaron": "Ya no se puede hacer más nada. A nosotros nos dio mucha bronca por cómo se estaba dando el partido ante Brasil. Todos nos dimos cuenta de que nos robaron. Lamentablemente no pudimos pasar. Volvimos a ver la jugada de manera inmediata, en el vestuario. Yo en la cancha ya me había dado cuenta de la falta a Agüero".

Además, calificó de soberbios a Roddy Zambrano y Mario Díaz de Vivar, árbitro del encuentro ante , sobre el cual analizó que "desde la primera falta fueron a protestar porque era la única forma de ganarnos".

En cuanto a Lionel Messi, dejó claro que lo apoya por completo y subrayó que "me da cosa que hablen así de Leo, la gente de nuestro país, que debería tirar para nuestro lado, no lo hace".

Para cerrar, estableció las diferencias entre el ciclo de Scaloni y el de Sampaoli, al que criticó con dureza: "era un técnico sin experiencia pero lo hizo muy bien, es directo, dice las cosas como son y sabe lo que quiere", advirtió sobre el actual DT, al tiempo que afirmó que en el proceso anterior "no te llegaba a explicar lo que realmente quería, te decía 'hay que hacer esto' y después te preguntaba por qué lo hacías. No sabía qué quería".