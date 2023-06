Le Normand: "Si te llama España tomas la decisión fácilmente"

El defensa de la Real Sociedad compareció en rueda de prensa: "Deschamps me dijo que me estaba mirando y me valoraba"

La Selección Española se encuentra concentrada en Las Rozas antes de afrontar la Final Four de la Nations League 2023. Una de las novedades que ha presentado Luis de la Fuente en la convocatoria para afrontar estos choques ha sido la de Robin Le Normand. El defensor francés se ha nacionalizado recientemente y jugará para La Roja, por lo que ha pasado por rueda de prensa. Declaraciones de Le Normand Jugar con España. "He sido formado en la Real Sociedad. Eso forma parte también de la decisión de ir con España. Ellos me han exigido, preparado, formado... Después de ocho años lo que quieres hacer es devolverles la confianza, y una manera es ir con España. Si te llaman la RFEF y el Seleccionador, la decisión se toma fácilmente". La llamada de Deschamps. "Me dijo que me estaban siguiendo y que me valoraba. Pero eso no cambia nada. Fue una llamada que agradezco, pero estaba muy tranquilo. Estoy muy bien con España. Francia está haciendo las cosas muy bien, pero he escogido dónde sentía confianza". Italia, rival de la Nations League. "Es un equipo siempre potente. La idea es tener mucha confianza en lo que hacemos. Estamos a dos partidos de un título y vamos a por ello".