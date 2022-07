LayHoon, sobre la crisis del Valencia: “Las pérdidas están cerca de los 50 millones de euros"

La mano derecha de Peter Lim habló sobre cómo avanza el proyecto del estadio y se refirió también al mercado de fichajes.

Layhoon, expresidenta del Valencia y mano derecha de Peter Lim, habló en una rueda de prensa sobre cómo avanza el proyecto del Nou Mestalla y se refirió también al mercado de fichajes del equipo Che. “Nunca el Valencia ha estado tan preparado para acabar el estadio como ahora", aclaró, siendo optimista en este punto.

El rumor sobre una venta del club: “El club no se vende, no está a la venta. Es muy importante que sigamos trabajando, que nos centremos en conseguir éxitos en el campo, que el estadio se construya y que se recupere la confianza con la afición”.

El mercado de fichajes: "Está tranquilo, pero estamos trabajando duramente para tener un equipo competitivo. Estoy segura de que seremos capaces de hacer algo, lo que se anunciará en su momento".

La economía del club: “No estamos en bancarrota. El club está apoyado por Meriton. Es inexacto que estamos en bancarrota. Creo que las cuentas no son muy atractivas, pero no somos el único club español que tiene problemas financieros. El Covid ha tenido un gran impacto en la industria del fútbol. El mercado de fichajes está muy tranquilo y demuestra el impacto del Covid. Pero vamos a mantener la calma porque el principal accionista está comprometido. Si no, yo no estaría aquí para intentar solucionar el asunto del estadio”.

Balance negativo: "Todavía no está cerrada la contabilidad, pero las pérdidas están cerca de los 50 millones. En cuanto a las garantías, no se ha hecho mención respecto a ellas. No se ha abordado en las reuniones de estas dos semanas. No hay necesidad de que estén ahí esas garantías porque nosotros apoyamos al club en su día a día y en su funcionamiento”.

Mestalla: "Hemos tenido mucho cuidado para no repetir errores del pasado. Tenemos que vender Mestalla, no tiene sentido tener dos estadios. Tenemos una hipoteca con el banco que era de 200 millones y hemos conseguido reducir a la mitad".

El nuevo estadio: "Me complace decirles que hemos podido avanzar en cuatro puntos. Le he garantizado al Ayuntamiento que vamos a construir un estadio de 70.000 personas, pero queremos trabajar por fases en función de la asistencia… La asistencia media es de 35.000 personas durante los últimos años. Creo que es clave tener una buena atmósfera en el estadio y por eso hemos hecho esa propuesta. Pero siempre se puede ampliar a los 70.000. En la presentación que hicimos incluye lugares de ocio con nueve terrazas que ocupan 4.000 asientos”.

Comparación con otros estadios: "El Metropolitano ha costado 240 millones y San Mamés 211 millones. Teniendo en cuenta el coste por asiento, el Metropolitano 3.500 euros por asiento y San Mamés 4.000. Nuestro estadio costará más de 4.000 por asiento”.

El costo total: “Creo que el estadio costará unos 120 millones. Tenemos 80 de CVC, que es una gran parte. Con eso podremos finalizar el 80 o 90% del estadio. No es un problema financiar el resto, lo podremos hacer con Caixabank, con la venta del terciario... La razón por la que estoy aquí es porque las cosas no están tan bien. Creo que el consejo es consciente de que, con la filtración de los audios, los daños han sido importantes".