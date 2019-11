Lautaro y Haaland, los favoritos para suceder a Luis Suárez

El argentino y el noruego son los delanteros que más convencen al Barcelona, que no quiere llegar a los 100 millones que piden.

MERCADO

Lautaro Martínez y Erling Haaland son los delanteros que más gustan al para darle el relevo a Luis Suárez a partir de la próxima temporada. El uruguayo es el único jugador de la plantilla que no tiene un sustituto natural y a pesar de que el club catalán lleva años peinando el mercado en su búsqueda no ha sido hasta esta temporada que ha disipado dudas en cuanto a los favoritos a sucederle y esos son el argentino del Inter y el noruego del Red Bull Salzburg.

El artículo sigue a continuación

De hecho a Lautaro le conocen bien en Barcelona, pues fue el autor del único gol del Inter en el Camp Nou. Su partido, completísimo, encandiló a Eric Abidal y a sus colaboradores, que desde entonces le ven como una opción más que viable para acompañar a Leo Messi en el frente de ataque azulgrana dentro de un año. El argentino ha demostrado una notable progresión desde que firmara por el Inter hace un año y actualmente ya es titular en la albiceleste mientras en Milán ha logrado que la afición se olvidara de Mauro Icardi, hoy en el .

Además, tiene una cláusula de rescisión de 110 millones de euros que evitaría negociar con el club italiano o de algún modo ayudaría en una hipotética negociación ya que los directivos interistas no podrían subirse a la parra con el precio de venta como ya sucedió con Neymar Da Silva el pasado verano. Sin embargo, el Barcelona debe mover ficha cuanto antes pues los nerazzurri ya trabajan para renovar al delantero y aumentar su precio de venta hasta los 200 millones de euros. De momento valdría poco más de 100, pero esa es una cifra a la que el club catalán no estaría dispuesta a llegar al tratarse de un jugador todavía joven y no de una estrella consagrada.

Más o menos es el mismo precio que tiene Erling Haaland según le tasó recientemente el Red Bull Salzburg. El delantero de moda en la , sin embargo, mira hacia la Premier League, según desveló recientemente su padre y el Barcelona, por lo menos de momento, no está en disposición de alcanzar semejante cifra para un jugador de diecinueve años que apenas presenta experiencia en la élite y aunque existe la sensación de que, igual que sucedió con Kylian Mbappé -ayer a tiro y hoy imposible-, puede ser ahora o nunca, desde el Camp Nou no quieren perder la cabeza. Lo que está cada vez más claro es que el próximo verano llegará al Camp Nou un delantero centro de nivel y Lautaro y Haaland tienen muchos números para ser los elegidos.