Lautaro Martínez respondió al consejo sexual de Antonio Conte

Este sábado, el técnico del , Antonio Conte, sorprendió al revelar algunas recomendaciones que le realiza al plantel en lo que concierne a su vida privada, incluida la sexual. "Deben usar posiciones en las que estén debajo de sus parejas y, preferiblemente, con sus esposas, porque cuando es con otras... bueno, se necesita acción extra", dijo en diálogo con L'Equipe. "Durante la temporada, les aconsejo a mis jugadores que tengan relaciones sexuales por períodos cortos y con el mínimo esfuerzo", complementó.

Y la respuesta no tardó en llegar. Respecto al consejo del DT interista, el atacante Lautaro Martínez indicó que “¡Sí! Tenemos que seguir trabajando duro en el entrenamiento. Sin embargo, cuando estamos en casa, tenemos que descansar ... ¡como él dice!". Esto, tras la victoria 3-0 sobre el en condición de visitante. Los goles corrieron por cuenta, precisamente, del ex Racing, Stefan De Vrij y Romelu Lukaku.

El conjunto neroazzurro, donde milita Alexis Sánchez, llegó a 29 conquistas en lo que va de temporada; quedando en el segundo casillero con 34 puntos, siendo superado únicamente por .

"Sabemos que estamos haciendo un gran trabajo, y debemos seguir así, día tras día. Estamos jugando bien y estamos felices porque somos un equipo difícil de vencer en el campo", agregó en conferencia de prensa el nacido en Bahía Blanca, quien ha grabado su firma nueve veces en la .

Asimismo, se refirió a su gran presente en los lombardos y habló de su conexión con el delantero belga, ex . "Estoy feliz porque me siento en buena forma física, siento la confianza del entrenador y el ambiente y espero que así continúe. Con Lukaku nos conocemos más día tras día, el trabajo nos ayudará a mejorar, no es importante quién anote sino que el equipo gane", cerró.

Mientras que Conte, al igual que el seleccionado argentino, máximo goleador en el ciclo de Lionel Scaloni, tuvo palabras respecto a la gran efectividad de la ofensiva neroazzurri. "Lautaro y Romelu han tenido gran desarrollo y aún pueden mejorar mucho más. Son dos jugadores jóvenes. Pueden ser los delanteros del Inter por 10 años. Estoy feliz porque trabajan mucho por el equipo además de los goles", concluyó.

