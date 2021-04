Lautaro Martínez: "Alexis Sánchez nos hace subir de nivel"

El argentino destacó el aporte del chileno asegurando que mejora la competencia por un puesto en la ofensiva. Conte también resaltó sus virtudes.

En duelo pendiente de la fecha 28 de la Serie A, Inter derrotó a Sassuolo y ya se prueba la corona. Esto, debido a que el equipo de Antonio Conte llegó a 70 puntos, 11 más que AC Milan y 12 por arriba de Juventus. Un paso enorme para obtener un Scudetto que es esquivo para los lombardos desde la temporada 2009-2010 cuando, bajo el mando de Jose Mourinho, conquistaron la Champions League, la Copa de Italia, la Supercopa de Italia y el Mundialito de Clubes en Abu Dabi.

Y uno de los artífices de la décima victoria en fila fue Lautaro Martínez, quien al 67' sacó un latigazo rastrero para dejar sin chances al arquero Andrea Consigli, la que significó la diana 15 para el argentino en este curso, su mejor marca. Luego, el Toro abandonó el terreno de juego para darle paso a Alexis Sánchez, quien tuvo una clara ocasión de aumentar para el Nerazzurri. Con esto, el Niño Maravilla alcanzó su cuarto partido consecutivo viniendo desde la banca tras ser titular frente al Parma, en el Ennio Tardini, reducto que lo vio festejar un doblete.

Al término del pleito, el propio exRacing destacó el aporte del nacido en Tocopilla, asegurando que el chileno mejora la competencia por un puesto en la ofensiva. "Estamos contentos. Estoy feliz de tener cerca a Romelu y él es feliz de tenerme cerca. Estamos contentos, trabajamos, pero también con Alexis, que cuando ingresa, incluso en los entrenamientos, nos mejora a los dos", reconoció el bahiano a los micrófonos de Inter TV.

En la misma línea resaltó que "Lukaku se sacrifica mucho, como todo el equipo, tengo que agradecerle y felicitar a todos. Estamos todos contentos, también con Alexis como parte del equipo. Nuestra competencia, entre los tres, es sana: Alexis nos hace subir de nivel, por eso también le doy las gracias”. Y sentenció: "¿Mis goles? Estoy contento de estar aquí, en un gran club como el Inter, es un sueño para mí. Intento mejorar cada día, Conte me hizo crecer, tengo que agradecerle mucho y seguir con esta humildad. El club confía en mi y quiero devolverles esa confianza".

Algo que también resaltó su técnico en conversación con DAZN. "Llevamos tiempo trabajando mucho en su posición en el campo. Lautaro y Lukaku se mueven bien sincronizados, pero también me gustaría destacar la contribución de Sánchez. También merece jugar y en este momento es una alternativa importante para nosotros. Tiene unas características diferentes, es más técnico y más asistente. Me gustaría felicitar a nuestros delanteros por lo que están haciendo, también en la fase de no posesión".

"Desde el principio dije que Lukaku era un diamante en bruto y que si se esforzaba podía llegar a ser extraordinario. Ha hecho mejoras excepcionales y puede seguir haciéndolo. Lo mismo puede hacer Lautaro. Ambos son jóvenes, pueden crecer y aprender de los que tienen más experiencia, como Sánchez. Lo importante es que sigan trabajando así por el equipo, luego llegarán las oportunidades".

Esta mañana, los Nerazzurri retornaron al Suning Training Centre, en Appiano Gentile, con miras a la jornada 30 del campeonato donde enfrentarán al Cagliari en San Siro.